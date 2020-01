Lasten uutiset

Miksi kannattaa harrastaa?

Kivat

joukkuekaverit, hyvä ryhmähenki, mielekästä tekemistä ja terveydelle tärkeää liikuntaa. Liikuntaharrastusten hyviä puolia voisi listata loputtomiin. Harrastaminen on mielestäni ihanaa, sillä kiva harrastus tekee arjesta hauskempaa.Valitettavasti harrastaminen saattaa välillä olla myös hankalaa. Harjoitukset ovat usein kalliita, ja niihin matkustaminen voi olla vaivalloista. Kaikkein ikävintä on, jos harjoituksissa tulee jostain syystä toistuvasti paha mieli.Lasten uutisissa tutustumme tänään jalkapalloseuraan, joka on ryhtynyt järjestämään koululaisille kyytejä koulusta harjoituksiin helpottaakseen harrastajien ja heidän vanhempiensa elämää.Pohdimme myös, mitä kannattaa tehdä, jos valmentajan tai joukkuekavereiden käytös tuntuu pahalta.