Kiinasta lähtöisin oleva koronavirus leviää maailmalla

viikon ajan Suomessa ja maailmalla on seurattu koronaviruksen leviämistä Kiinassa. Se on uudenlainen ärhäkkä virus, joka aiheuttaa ihmisille hengitystietulehduksia ja keuhkokuumetta.Virus havaittiin kiinalaisten mukaan ensimmäisen kerran joulukuun alussa. Sen uskotaan olevan peräisin kiinalaisesta Wuhanin kaupungista. Virus voi tarttua ihmisestä toiseen, joten sen pelätään leviävän maailmanlaajuiseksi.Muutamat Kiinassa matkailleet ihmiset ovat jo vieneet taudin mukanaan kotimaahansa. Siksi Wuhan ja muita lähialueen kaupunkeja on nyt asetettu karanteeniin eli eristetty muusta maailmasta. Alueelle ei saa matkustaa, eivätkä siellä olevat ihmiset saa poistua sieltä.hetkellä koronavirusta ei kuitenkaan pidetä erityisen vaarallisena. Suurin osa tautiin sairastuneista on saanut lieviä oireita ja toipunut niistä hyvin. Vanhoille tai sairaille ihmisille tauti voi silti olla vaarallinen. Tällaisia potilaita on myös kuollut koronavirukseen sairastuttuaan.Suomessa todettiin ensimmäinen koronavirustapaus keskiviikkona. Käsien peseminen saippualla ja huolellinen kuivaaminen on hyvä keino yrittää välttää kaikkia tarttuvia tauteja.