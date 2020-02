Lasten uutiset

Sananvapaus edistää tiedonkulkua yhteiskunnassa

Helsingin Kansalaistorilla komeili leijonaa esittävä jääveistos, jonka tehtävä oli muistuttaa sananvapauden suojelemisesta. Sananvapaus on Suomen perustuslaissa oleva oikeus, joka kuuluu kaikille. Sananvapaus tarkoittaa, että jo­kainen saa hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoa sekä kertoa mielipiteistään.Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki saavat sanoa ihan mitä tahansa. Vastuuseen voi joutua esimerkiksi valehtelusta, toisen haukkumisesta ja toisen yksityisasioiden kertomisesta julkisuudessa.viikolla vietetään Sanomalehti­viikkoa. Sananvapaus mahdollistaa myös sen, että sanomalehdet saavat kirjoittaa ja julkaista tietoa maailman eri asioista, kuten politiikasta, taloudesta ja johtajista. Sanomalehdillä ja muulla medialla on siksi suuri vastuu paikkansapitävyydestä.Sananvapauden ansiosta tieto kulkee yhteiskunnassa vapaasti. Siksi Helsingin Sanomat tilasi leijonajääveistoksen toimituksensa eteen Kansalaistorille. Vasta­päätä toimitusta sijaitsee keskuskirjasto Oodi, joka on myös osoitus sananvapaudesta. Kirjasto on avoin kaikille, ja siellä on saatavilla tietoa sekä välineitä uuden tiedon luomiseen, kuten tietokoneita.