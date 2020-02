Lasten uutiset

Ankkanurkka: Kuka kumman Vulle Vuojaš?

Saamelaiset

ovat Euroopan alkuperäiskansaa, joten Saamenmaan rajat eivät noudata nykyisten valtioiden rajoja. Saamenmaa levittäytyy Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän pohjoisosiin. Suomen suurin saamelaisyhteisö elää kuitenkin tällä hetkellä täällä etelässä, Helsingissä – ja saamen kieliä voi kuulla paitsi Stadissa myös Ankkalinnassa.Aku Ankka on pohjois­saamen kielellä Vulle Vuojaš, mutta tämän kaikkein yleisimmän saamen kielen lisäksi Aku on opetellut myös kahta muuta Suomessa puhuttavaa saamen kieltä, inarinsaamea ja koltansaamea.Pohjoissaamea Aku kuitenkin osaa selvästi parhaiten, onhan Vulle Vuojaš 1980-luvulla seikkaillut pohjoissaameksi jopa 33 numeron verran. Inarin- ja koltansaamea sarjissankari on sen sijaan opetellut vasta viime vuosikymmenellä ja paljon varttuneemmalla iällä.Ankat ovat Lapin-reissuillaan myös kohdanneet saamelaisia. Paikalliset asukkaat ovat esimerkiksi puolustaneet porojen perinteisiä vaellusreittejä ja siitä syystä vastustaneet Roope-sedän kaivoshanketta. Aina saamenpuku ei kuitenkaan ole ollut saamelaisen yllä, vaan jopa itse joulupukki on kerran tiukassa paikassa sonnustautunut gáktiin, kyseiseen perinneasuun.Yleensä pohjoisissa maisemissa vieraillessaan ankkalinnalaiset ovatkin saamelaisten sijaan tavanneet vanhaa valkopartaa – ja kun nyt väreistä kerran tuli puhe, niin ankkojen retkillään kohtaamat porot ovat usein olleet keskiruskeita toisin kuin Lapin poro­erotuksissa nähtävät yksilöt. Nehän ovat pääasiassa vaa­leanharmaita, joskus valkeita ja ehkä aavistuksen rusehtavia. Onneksi maailmassa on värikyniä!Lopuksi vielä myöhästyneet hyvän päivän toivotukset eilisen johdosta niin pohjois-, inarin- kuin koltansaameksikin: Buori sámi álbmotbeaivvi! Pyeri säämi aalmugpeivi! Šiõgg saami meersažpeivv!