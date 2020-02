Lasten uutiset

Työehtosopimus luo yhteiset pelisäännöt työpaikoille

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksi

viikkoina on uutisoitu monien työpaikkojen työehtosopimuksista. Työehtosopimus eli tes on tietyn alan työnantajajärjestön ja työntekijäjärjestön välinen sopimus. Työnantajia eli yritystä edustaa työnantajajärjestö, ja työntekijöitä edustaa työntekijäjärjestö.Työehtosopimuksessa järjestöt sopivat työehdoista, kuten palkoista, työajasta ja lomista. Eri aloilla on omat sopimuksensa. Viime päivinä on neuvoteltu uusiksi paperiteollisuuden, kemianteollisuuden ja lehdistön työehtosopimuksia. Työehtosopimus on voimassa aina tietyn ajan, yleensä noin kaksi vuotta.Työehtosopimus luo turvaa työntekijöille, sillä se tarkoittaa, että työnantaja ei saa yksin määrätä esimerkiksi palkasta ja lomista. Joskus työnantajat ja työntekijät eivät onnistu sopimaan työehdoista. Jos neuvotteluissa tulee ongelmia, työntekijät saattavat mennä lakkoon eli jättää tulematta töihin.viime viikkojen neuvottelujen aihe on ollut vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus eli kiky. Sopimus pidensi työ­aikaa 24 tunnilla, jotta yritykset voisivat kasvattaa tuottoaan. Monet työntekijät ovat olleet tyytymättömiä kikyyn, ja nyt joillain aloilla sovittiin sen poistamisesta.