Lasten uutiset

Kilpailu: Kerro meille ystävyydestä ja voita vierailu!

Tänään vietetään ystävänpäivää. Ystävänpäivä on jo vuosisatoja vanha perinne. Sen uskotaan alkaneen antiikin Roomasta, jossa juhlittiin Valentinus-nimistä pyhimystä. Suomessa päivää on juhlittu virallisesti 1980-luvulta saakka, kun se merkittiin suomalaiseen kalenteriin. Suomalainen ystävänpäivä keskittyy enemmän ystäviin, mutta ulkomailla se on perinteisesti rakastavaisten juhla.



Ystävänpäivänä on tapana muistaa läheistä esimerkiksi kortilla tai suklaalla. Päivää voi myös viettää tekemällä yhdessä jotain kivaa kaverin kanssa.



Juhlan kunniaksi järjestämme ystävänpäivähenkisen kisan: Kirjoita oma teksti tai kuvaa oma video ystävyydestä. Voittaja pääsee ystävänsä kanssa vierailulle Sanomataloon Helsingin Sanomien ja Lasten uutisten toimitukseen!



Tekstit ja videot voi lähettää osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi. Viimeinen osallistumispäivä on 1. maaliskuuta 2020.



Kilpailuun osallistuminen vaatii vanhemman luvan. Yksi henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. Lähettäjällä tulee olla tekijänoikeudet kaikkeen videon tai tekstin sisältämään materiaaliin. Otamme voittajaan yhteyttä sähköpostilla. Kilpailun yhteydessä jätettyjä yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Osallistumalla hyväksyt kilpailun säännöt ja annat Lasten uutisille luvan julkaista materiaalisi.