tapaamme tänään Ekoröllit-nimisen ryhmän Helsingin Laajasalosta. Ekoröllien tehtävä on tehdä omasta koulustaan himpun verran ympäristöystävällisempi.Haastattelussa he antavat muillekin kouluille muutaman vinkin, joita noudattamalla koulut voisivat toimia vähän ekologisemmin.Ekologisia ratkaisuja on varmasti keksitty muissakin kouluissa, ei ainoastaan Laajasalossa. Siksi haluaisinkin tietää, mitä juuri sinä tai sinun koulusi tekee ympäristön eteen.Laita meille viestiä somessa tai sähköpostilla, ja kerro, mikä on sinun ekotekosi. Pienetkin ekoteot ovat kertomisen arvoisia. Innostetaan yhdessä toisiamme toimimaan vähän paremmin ja tekemään jotain ympäristön eteen.