Karkauspäivä pitää ajanlaskun tasapainossa

Lauantaina 29. helmikuuta on karkauspäivä, joka esiintyy kalentereissamme joka neljäs vuosi. Muuten helmikuussa on aina 28 päivää.



Karkauspäivän tarkoitus on ajanlaskun tasaaminen. Vuoden pituus määräytyy sen mukaan, kuinka kauan Maa kiertää Auringon ympäri. Pituudeksi on sovittu 365 päivää, mutta tarkalleen Maan kierros Auringon ympäri kestää 365 päivää ja kuusi tuntia. Neljän vuoden kuluessa noista kuudesta tunnista kertyy 24 tuntia, eli yksi ylimääräinen vuorokausi. Jos karkauspäivää ei pidettäisi, kevätpäiväntasaus siirtyisi hiljalleen eteenpäin, ja kalenteri ja vuodenajat eivät täsmäisi.



Karkauspäivään liittyy vanha perinne, jonka mukaan nainen saa kosia miestä. Ennen oudoksuttiin, jos nainen kosi, mutta karkauspäivänä sallittiin poikkeus. Vanhaan tapaan kuului myös, että jos mies torjuu naisen kosinnan, miehen on ostettava naiselle lahjaksi hamekangas.