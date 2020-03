Poppi on pop!

Aloittakaamme vanhimmasta päästä: Ankkalinnan ykkösnainen on itseoikeutetusti Kaino-Vieno eli Mummo Ankka, Ankkain suvun mat­riarkka ja kokenut maatilan emäntä, jonka jämäkkä ote, rautaiset hermot sekä lempeä huumori pelastavat tilanteen kuin tilanteen.

Sarjisnoidista tunnetuin taas lienee tyyli-ikoni Milla Magia. Hänen monomaaninen kiinnostuksensa Roope-sedän ensilanttia ja sen mukanaan tuomia rikkauksia kohtaan ei ehkä ole luonteenpiirteistä kadehdittavin, mutta hyviä ja hurjimmillaan hyytäviä tarinoita siitä syntyy.

Ankkalinnan noitajoukon toinen vakiokasvo eli Matami Mimmi asettuu Millasta poiketen usein yleisen hyvän puolelle vaikkapa Karhukoplaa vastaan. Mimmin taikaliemi- ja loitsutaidot hämmästyttävät kerrasta toiseen – etenkin mennessään välillä mukavasti metsään.

Siinä missä Mummo, Milla ja Mimmi näyttäytyvät pääroolissa tai ainakin jaetussa sellaisessa, eniten Ankkalinnan naisista ruutuaikaa saavat Iines ja Minni. Aiemmin heitä nähtiin lähinnä sivuosissa – pois lukien Iines Ankan päiväkirjat – mutta tänä päivänä hekin ovat tarinoissa usein keskeisissä rooleissa.

Nuoriso-osastosta ensimmäisenä tulevat mieleen kolmoset Leenu, Liinu ja Tiinu. He kokivat hollantilaisten sarjakuvantekijöiden käsissä vuosituhannen alussa melkoisen muodonmuutoksen rusettipäisistä identtisistä siskoksista kolmeksi ulkonäöltään melko erilaiseksi varhaisteiniksi. Samalla he alkoivat saada yhä enemmän omaa nimeään kantavia tarinoita. Hollannissa niitä on ilmestynyt eniten koko maailmassa.

Käännettäköön lopuksi katse neljänteen nuorisolaiseen, nimittäin Poppiin. Hän on Tupun, Hupun ja Lupun serkku ja italialaisen Romano Scarpan luomus 1960-luvulta. Poppi muistuttaakin synty­aikojensa hippityttöä ja on vauhdikkuudessaan piristävä näky aina Ankkalinnassa viilettäessään.