Suomessa on kuluneen viikon aikana todettu muutamia koronavirustartuntoja. Kiinasta lähtöisin oleva uusi virus lähti leviämään maailmalla tammikuun alussa.

Koronavirus aiheuttaa ihmisille kuumetta, yskää ja hengenahdistusta. Taudin itämisaika on useimmiten viisi päivää. Se tarkoittaa, että ihminen sairastuu vasta viisi päivää tartunnan saamisen jälkeen.

Koronavirus on herättänyt paljon huolta ympäri maailmaa, koska se on levinnyt nopeasti ja voi myös olla vaarallinen vanhoille tai sairaille ihmisille.

Eri maissa on ryhdytty moniin erilaisiin toimiin taudin pysäyttämiseksi. Esimerkiksi Helsingissä noin sata oppilasta on ollut poissa koulusta, koska he ovat saattaneet saada koronavirustartunnan.

Koronavirus tarttuu ihmiseltä toiselle esimerkiksi yskiessä ja käsien välityksellä. Näin tarttuvat myös monet muut taudit, kuten tavalliset flunssat.

Käsien pesu on tehokas tapa välttää monia tauteja. Pese käsiä vedellä ja saippualla ainakin 20 sekunnin ajan sekä kuivaa ne huolellisesti. Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta.

Raporttien mukaan koronavirus tarttuu aika harvoin lapsille ja myös taudin oireet vaikuttavat olevan lievempiä lapsilla.