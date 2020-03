Musiikkiluokka äänitti oman levyn päästäkseen seikkailupuistoon

Maanantaiaamu alkaa musiikilla Helsingin Kaisaniemen ala-asteen 5 C -luokalla. Edessä ovat tärkeät bänditreenit: Seuraavana päivänä esiinnytään juhlassa, joka järjestetään luokan oman levyn julkaisun kunniaksi.

Musiikkiluokka päätti tehdä oman levyn kerätäkseen rahaa leirikoulua varten. Kevättä kohti -niminen levy kertoo koululaisen elämästä, ystävyydestä, kiusaamisesta ja seikkailuista.

Oppilaat saivat ideoida kappaleiden aiheita vapaasti. Ne on tehty ja soitettu itse opettaja Santtu Vihusen avulla.

Kappaleiden synnyttyä niistä muodostettiin tarina, jossa oppilaat seikkailevat toisessa ulottuvuudessa ja kohtaavat myrskyjä sekä mörköjä.

Oppilailta luonnistuu niin viulun, rumpujen kuin torven soitto ja jopa räppääminen. Eri musiikkityylejä yhdistellään levyllä rohkeasti.

Levy äänitettiin studiossa Harjun nuorisotalolla, jossa soittamisen ohella pelailtiin ja tehtiin läksyjä. Työskentely ei aina ollut helppoa.

”Välillä tuli pieniä hermoromahduksia, kun samalla piti tehdä läksyjä ja jotain kohtia äänittää uudestaan”, sanoo Nooa Hyrkäs, 11.

Sanoitusten ja melodioiden keksimisessä piti olla kärsivällinen, kertoo Katariina Vaittinen, 11. Oli kuitenkin palkitsevaa, kun äänitys saatiin tehtyä ja sai kuunnella valmiit kappaleet. Oman kädenjäljen kuuleminen tuntui kivalta.

”Oman biisin äänittäminen oli sairaan kivaa”, sanoo Nooa.

Fanni Laurilan, 11, mukaan levyn teko vaati myös paljon yhteistyötä.

”Levyn teko yhdisti meidän luokkamme porukkana. Nyt meillä on yhteisiä kappaleita, jotka me tiedämme ja voimme yhdessä laulaa ja kuunnella niitä. Se on hauskaa”, Fanni sanoo.

Levyä myydään levynjulkaisutilaisuudessa, ja rahojen toivotaan riittävän kuudennen luokan leirikouluun.

Oppilaat haluavat pitää leirikoulun liikuntakeskuksessa, jossa pääsee esimerkiksi seikkailupuistoon kiipeilemään ja liukumaan vaijereilla.

esiintyminen levynjulkaisutilaisuudessa jännittää hieman mutta hyvällä tavalla, toteaa Johannes Meretniemi, 11.

Pitkän työskentelyn ja harjoittelun jälkeen omat tuotokset saa vihdoin esittää tutuille ja sukulaisille.

Yleisölle esiintyminen tuntuu hyvin erilaiselta kuin luokan kesken soittaminen.

”On kiva esittää kappaleet livenä, koska voi palata siihen tunnelmaan, kun ne äänitettiin”, Nooa toteaa.