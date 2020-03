Viime viikolla Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että koronavirus on muuttunut pandemiaksi. Se on koko maailmaan levinnyt epidemia eli tauti, joka on tarttunut moneen ihmiseen.

Pandemia voi syntyä, kun uudenlainen tauti, joka saattaa olla vaaraksi ihmisille, lähtee leviämään nopeasti maailmalla.

Pandemiat eivät ole kovinkaan yleisiä. Viimeksi WHO julisti pandemian vuonna 2009, kun maailmalla levisi sikainfluenssaksi kutsuttu H1N1-tauti.

Koronaviruksen tapaan sikainfluenssakin oli uusi virustauti. Virukset herättävät huolta ihmisissä. Syy on se, että uusien virustautien kaikkia seurauksia ei vielä tiedetä eikä virukselle myöskään ole olemassa parantavaa lääkettä.

Viruksilta voi silti suojautua rokotteilla, jotka antavat immuniteetin eli estävät sairastumasta tautiin. Koronavirusta vastaan kehitetään jo rokotetta, mutta sen valmistumisessa menee vielä ainakin useita kuukausia.

Jos viruksen leviämistä ei rajoiteta mitenkään, se tarttuu nopeasti moneen ihmiseen. Silloin terveydenhuolto ei pysty huolehtimaan kaikista sairaista samanaikaisesti. Siksi koronaviruksen leviämistä yritetään hidastaa rajoituk­silla.