Näinä kellojen siirtelyn aikoina on aina kerran keväässä erityinen riski myöhästyä tapaamisista, ja tänä vuonna kyseinen vaaran paikka osuu ensi viikon sunnuntaihin. Silloin siis kelloja siirretään tunti kesää kohti.

Ankkalinnassa myöhästely harvemmin johtuu kellojen siirtelystä, vaan syypää on usein kaupungin ykkösmyöhästelijä Aku Ankka. Aku on aikaoptimisti, joka voi helposti myöhästyä töistä kymmenenkin kertaa viikossa – ensin aamulla ja sitten vielä lounastauon jälkeen iltapäivällä.

Aku on usein myöhässä myös treffeiltä. Yhden tai kahdenkymmenenkään käden sormet eivät riitä laskemaan niitä kertoja, kun Iines on tuimana vartonut poikaystäväänsä saapuvaksi jo kauan sovitun tapaamisajan jälkeen. Suunnilleen yhtä monta kertaa Aku on varmasti myös vakuuttanut olevansa jatkossa ­aina ajoissa.

Aku ei ole kaupungin ainoa myöhästelijä. Ehkä hieman yllättäen myös Pelle Peloton on kerran myöhästynyt töistä, nimittäin erään suuryrityksen tärkeästä aamukokouksesta. Siinä paikassa keksijänero tietysti pykäsi heti ­itselleen täysautomaattisen herätysjärjestelmän, eikä ongelma ole sen koommin toistunut. Mummo Ankan Hansu-renki taas unohtuu yleensä poikkeuksetta nokosilleen yli sallitun ajan, ja myös ankanpoikien huomio menee toisinaan muuhun kuin aikataulussa pysymiseen.

Roope sen sijaan kyttää kelloa, ainakin mitä alaisten työntekoon tulee. Multimiljardöörille aika on näet rahaa. Roope on täsmällisyyden perikuva ja myöhästyy itse ani harvoin, ja silloinkin syy on yleensä jonkun toisen. Näin ollen Roope valikoitui tämän jutun kuvitukseksi, jossa pankkiiri ei kylläkään tasaa kevätpäivää tai työtunteja vaan pulisonkejaan – ihan itse eli muille maksamatta. Valitettavasti hän vain napsaisee poskiparrastaan turhan ison tupon. Tarinan opetus on se, että aina kannattaa miettiä, missä kohtaa säästää, olipa kohteena sitten aika tahi raha.