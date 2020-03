Helsingissä asuva 9-vuotias Konrad Nyberg on yksi monesta koululaisesta, joka käy tällä hetkellä koulua etänä omalta kotisohvaltaan.

Kun Konrad saa koulutyöt tehtyä, hän harjoittelee hänelle tärkeää harrastusta, jongleeraamista. Siinä hän on poikkeuksellisen taitava.

Jongleeraus on sirkuksesta tuttu taito, jossa esineitä heitetään rytmikkäästi ilmaan ja napataan kiinni. Konradin ennätys on jongleeraus kuudella pallolla.

Konrad näyttää tänään iltapäivällä lähetettävässä Lasten uutisten erikoislähetyksessä, kuinka jongleeraus kolmella pallolla onnistuu. Hän on harjoitellut temppuja jo vuosia ja on siksi hyvä näyttämään esimerkkiä, kuinka pallot pyörivät.

Jongleeraus kannattaa aloittaa pehmeillä palloilla. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Konrad osaa jongleerata kaikenlaisilla esineillä, esimerkiksi omenoilla, tomaateilla, karamelleilla, keiloilla, renkailla ja tietenkin tennispalloilla, joilla hän alun perin aloitti harjoittelun.

Melkein kaikki koulut on nyt suljettu, sillä Suomen asioista päättävä hallitus yrittää rajoittaa ihmisten liikkumista ja kokoontumista hillitäkseen koronaviruksen leviämistä.

Suuressa joukossa taudit leviävät helposti, ja siksi myös monet harrastukset ovat hetkellisesti tauolla. Kolmasluokkalaisella Konrad Nybergillä on kuitenkin monta vinkkiä, mitä kaikkea lapset voivat harjoitella omissa kodeissaan nyt poikkeusaikana.

Tässä nuoren jongleerausmestarin haastattelu.

Minkäikäisenä aloitit jongleeraamisen?

”Isäni näytti minulle videon, kun olin 6-vuotias, ja halusin oppia taidon”, Konrad kertoo.

Mitä muita harrastuksia sinulla on?

”Ratkon Rubikin kuutiota, soitan pianoa ja pelaan videopelejä ystävien kanssa.”

Miten etäkoulu on sujunut?

”Koulutehtävät tulevat kotona paljon nopeammin valmiiksi kuin koulussa, mutta koulukavereita on kova ikävä. Onneksi välitunnit kuluvat kuitenkin mukavasti pelaten koripalloa isoveljen kanssa.”

Minkä tempun haluaisit oppia seuraavaksi?

”Haluaisin kehittyä jongleeraamaan yhdellä kädellä.”

Lisäksi Konradilla on oma Instagram-tili, thejugglerkid, jonne hän jakaa erilaisia temppuvideoita. Yhdellä videolla hän esimerkiksi näyttää, miten hyrrämäistä diaboloa heitellään kepeillä, ja toisella videolla hän selvittää Rubikin kuutiota.

Konrad on saanut videoihinsa ympäri maailmaa viestejä, joissa on hämmästelty hänen taitojaan. Yksi kansainvälinen haaste on pystyä jongleeraamaan omaa ikää vastaavalla määrällä tavaroita. Kun Konrad oli 6-vuotias, hän onnistui päihittämään haasteen jongleeraamalla kuudella pallolla.

Mitä vanhemmaksi kasvaa, sitä vaikeammaksi haaste käy. Esimerkiksi nyt 9-vuotiaan Konradin pitäisi jongleerata yhdeksällä pallolla. Siinä olisi jo vaikeustasoa kerrakseen.

Onko kotona tylsää? Osaatko jonkun taidon, jonka haluaisit opettaa muillekin? Lasten uutisten katsojat voivat auttaa opettamalla toisilleen uusia taitoja. Kuvaa parin minuutin opetusvideo, ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi. Liitä mukaan myös nimesi ja ikäsi. Julkaisemme videoita uutislähetyksessä, joten osallistumiseen tarvitaan vanhemman lupa.