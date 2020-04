Lasten uutiset

Näin teet koulukortteja

1. Tarvitset paperia, kyniä ja sakset.

2. Piirrä koulukortti. Niitä kannattaa tehdä monta yhdellä kertaa, niin säästät paperia. Koulukortissa on kuva, nimi, pisteet ja tähdet. Voit suunnitella kaiken oman mielesi mukaan. Pisteiden ja tähtien määrä ei tee kortista parempaa tai huonompaa kuin muut kortit. Tärkeintä on, että koulukortti on kiva. Kuvassa voi ihmisen lisäksi olla vaikka eläin.

3. Leikkaa koulukortit irti toisistaan. Sitten voit aloittaa leikin tai korttien vaihtamisen vaikka sisarusten kanssa. Päällystä tai laminoi kortit, jos haluat ottaa ne mukaan suihkuun tai saunomaan. Koulukorteille voi tehdä myös kansion, jossa ne asuvat.

4. Koulukorteille voi tehdä myös esimerkiksi lentokoneen tai leirikeskuksen.