Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa kouluja ei ole suljettu. Ruotsissa on tähän mennessä otettu käyttöön vähemmän koronaviruksen leviämistä hidastavia rajoituksia kuin muissa Pohjoismaissa. 17-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg on jatkanut ilmastolakkojaan verkossa. Hän ja muut aktivistit julkaisevat kuvia, joissa käytetään tunnistetta #ClimateStrikeOnline. Kuva on viime keväältä. Kuva: Magnus Laupa