Huoltovarmuuskeskuksesta on vain vähän kuvia, eivätkä ihmiset tiedä, missä varastot sijaitsevat. Kuva: Huoltovarmuuskeskus

Suomessa puhuttavat tällä hetkellä huoltovarmuuskeskus ja sen tekemä epäonnistunut kasvomaskitilaus. Mistä on kyse?

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alla toimiva laitos, jonka tehtävänä on muun muassa maan huoltovarmuuden ylläpitäminen. Keskuksella on varastoja eri puolilla Suomea.

Huoltovarmuus puolestaan tarkoittaa maan kykyä selvitä erilaisista häiriötekijöistä ja kriiseistä niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa ihmisille.

Keskuksessa on erilaisia varmuusvaroja, kuten lääkkeitä, ruoka-aineita ja terveydenhuollon tarvikkeita. Näitä tarvitaan silloin, kun niiden saatavuus muualta on hankalaa – ne ovat siis Suomen hätävara.

Koronavirusepidemiaa voidaan pitää kriisinä verrattuna tavalliseen elämään, koska Suomen huoltovarmuuskeskuksen varastoja on tarvittu. Sairaaloissa on paikoin suuri pula varusteista, joita hoitajat ja lääkärit tarvitsevat.

Huoltovarmuuskeskus tarvitsee tällä hetkellä samoja tuotteita kuin koko muu maailma, mikä tarkoittaa, että kilpailu on kovaa.

Keskus tilasi vahingossa kaksi lentokoneellista vääränlaisia hengityssuojaimia, mikä johti huoltovarmuuskeskuksen johtajan eroamiseen tehtävästään.