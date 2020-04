Suurin osa Suomen kouluista on pitänyt ovensa kiinni jo noin kuukauden ajan, ja etäkoulua on tarkoitus jatkaa ainakin vielä yhtä pitkään. On myös mahdollista, ettei kouluun palata enää lainkaan tänä keväänä, vaan koko lukukausi suoritetaan loppuun kotoa käsin.

Näin ei kuitenkaan ole toimittu kaikissa naapurimaissamme. Tämän viikon uutisista voit lukea, miksi esimerkiksi Tanskassa on päätetty palata takaisin kouluun.

Siksi meitä kiinnostaakin, mitä te koululaiset ajattelette etäkoulusta. Kaipaatko jo takaisin kouluun? Vai onko parempi hoitaa loppukevät kotikoulussa?

Voit kertoa mielipiteesi asiasta vastaamalla viikon kysymykseen osoitteessa HS.fi/lastenuutiset tai laittamalla meille sähköpostia osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi.

Kirjoittaja on HS:n Lasten uutisten tuottaja.