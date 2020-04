Espanjan Aurinkorannikolla asuvat 9-vuotiaat Eerikki ja Taneli Nisonen kertovat tänään Lasten uutisissa, millaista heidän arkensa on ollut viime aikoina. Espanjassa on voimassa ulkonaliikkumiskielto eli ulkona liikkuminen on ollut kiellettyä jo yli kuukauden ajan.

Katsomme myös koosteen kotikoululaisten lähettämistä vinkeistä tylsiin iltapäiviin.

HELSINGIN SANOMAT julkaisee etäkoululaisille suunnatun päivittäisen televisiolähetyksen joka arki-iltapäivä. Lähetykset ovat katsottavissa sekä HS.fi:ssä, Ruudussa ja Youtubessa että televisiokanava Nelosella noin kello 16.45.