Kun koululaisille kerrottiin, ettei kouluun voisi enää mennä, 10-vuotias Nella Tuomela ryhtyi ensimmäistä kertaa elämässään tekemään välituntivideoita.

Videoilla hän opettaa esimerkiksi, kuinka tehdään kärrynpyörä ja miten omalle pihalle voi kehittää temppuradan. Se on Nellan oma suosikki.

Videot kuuluvat Suomen Voimisteluliiton välkkäritreenit-sarjaan ja ovat katsottavissa Youtubessa. Videoissa esiintyy Nellan lisäksi muitakin lapsia ja aikuisia, ja ne on tarkoitettu katseltavaksi kaikille.

Telinevoimistelu on tehnyt Nellasta notkean. Kuvassa hän tekee siltakaadon. Kuva: Mika Ranta / HS

Videoita ryhdyttiin tekemään maaliskuun lopussa, koska Voimisteluliitto halusi tarjota kotona koulua käyville lapsille liikuntahetken. Samalla vanhemmat saavat omaa aikaa esimerkiksi työn tekoon.

Osa alakoulun opettajistakin hyödyntää videoita osana liikuntatuntien etätehtäviä.

Helsingissä asuva Nella harrastaa telinevoimistelua, koska hän rakastaa temppujen tekemistä. Lisäksi hän harrastaa tennistä, cheer­leadingia ja lyömäsoittimien soittamista.

Nella aloitti voimistelun neljä vuotta sitten rytmisessä voimistelussa mutta siirtyi sittemmin telineisiin.

Monet urheiluseurat ovat peruneet harjoituksiaan, koska kokoontuminen suurella joukolla on kielletty koronaviruksen takia. Myös Nella joutuu treenaamaan kotona, koska harjoituksia ei nyt järjestetä.

”Valmentajilta tulee hyviä treenivinkkejä, mutta käyn myös lenkillä ja keksin monipuolisesti kaikkea touhuttavaa.”

Kotoa löytyy pahimpaan hätään voimistelurenkaat, joissa voi roikkua ja harjoitella erilaisia voimisteluliikkeitä. Toisaalta treenit sujuvat nuoren taiturin mukaan helposti ilman erilaisia välineitäkin.

Hyppynarulla hyppely on Nellan mielestä hauska tapa viettää välituntia etäkoulussa. Kuva: Mika Ranta / HS

Nella tykkää tehdä videoita, vaikka se on hänelle uutta. Kuvaamisessa ja leikkaamisessa häntä auttaa äiti Jenni Tuomela, mutta Nella saa ideoida videoiden sisällöt itse.

Kuten monet muutkin lapset Suomessa, Nellakin on käynyt etäkoulua jo useamman viikon ajan. Ystäviä on ikävä, mutta onneksi pihalla riittää tekemistä.

Etäkoulu on sujunut Nellan mukaan erittäin hyvin ja opetus tulee netin kautta. Välillä hän tekee tehtävät kerralla valmiiksi ja pitää välitunnin vasta koulupäivän päätteeksi.

Nellan perheen arkea on helpottanut lukujärjestys, joka heillä on ollut käytössä etäkoulun alusta saakka.

Nellaa ja hänen kahta pikkuveljeään lukujärjestys on auttanut rytmittämään tehtävien tekoa.

Nella venyttelee jalka kohti taivasta, sillä notkeudesta on hyötyä telinevoimistelussa. Kuva: Mika Ranta / HS

”Etäkoulussa on tylsintä, ettei näe kavereita. Odotan, että pääsen takaisin kouluun ja pidämme käsilläseisontakilpailuja.”

Koulupäivän jälkeen Nella tykkää leikkiä keppihevosilla eli keppareilla. Della, Chocolate, Mira ja Allu lepäävät nyt pihalla tallissa.

Nella askartelee keppareille vapaa-ajallaan erilaisia tarvikkeita kuten riimuja, joista voi pitää kiinni. ”Nyt ei tarvitse ostaa uutta: maitotölkeistä on saanut tehtyä esimerkiksi hyviä lokerikkoja”, Nella selittää.

Näissä itsetehdyissä lokerikoissa hän säilyttää keppareidensa tavaroita.

Nellan suosikkiaine koulussa on liikunta, mikä tuskin yllättää ketään. Pirteällä tytöllä riittää energiaa niin paljon, että se kummastuttaa välillä jopa hänen äitiään.

”Sitä on ollut hauska seurata, miten he tykkäävät kavereiden kanssa touhuta. Nellalla on synnynnäinen into ja pimu oli heti täysillä tekemässä, kun kysyin mukaan tekemään videoita”, Jenni sanoo.