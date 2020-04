Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että Yhdysvallat keskeyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen.

WHO on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tehtävä on edistää ihmisten terveyttä ja ohjeistaa tautien torjumisessa. Järjestö muun muassa kehittää rokotteita, jotka suojaavat taudeilta. Monet maat tukevat WHO:n toimintaa rahalla. Yhdysvallat on tähän saakka ollut järjestön suurin rahoittaja, mutta jatkossa WHO ei saa enää rahaa Yhdysvalloilta.

Donald Trump kertoi olevansa pettynyt siihen, miten järjestö on hoitanut uudenlaisen koronaviruksen torjuntaa. Presidentin mukaan WHO on peitellyt koronaviruksen leviämisen vakavuutta ja sen olisi pitänyt suositella lentomatkustamisen rajoittamista. Yhdysvalloista on tullut koronavirusepidemian keskus, ja maan terveydenhuolto on vaikeuksissa.

Eri maiden mielipiteet WHO:ta kohtaan vaihtelevat. Esimerkiksi Suomi tukee WHO:n toimintaa ja aikoo nyt lisätä rahoitustaan järjestölle. Sekä ulkoministeri Pekka Haavisto että pääministeri Sanna Marin ovat sanoneet, että järjestö tekee tärkeää työtä koronaviruksen torjumiseksi ja sitä on syytä tukea tässä tilanteessa.