Monessa maassa on alettu purkaa koronaviruksen vuoksi käyttöön otettuja tiukkoja rajoituksia. Esimerkiksi naapurimaassamme Norjassa on tällä viikolla avattu päiväkoteja. Tanskassakin suljetut päiväkodit ja osa alakouluista on jo avattu. Kuvassa norjalaiset kaksoset Iselin ja Nanna Tveiten Dahl leikkivät päiväkodin puussa äitinsä Ellenin kanssa. Kuva: Skjalg Bøhmer Vold