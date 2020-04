Maaliskuussa Suomen hallitus päätti tukea rahalla yrityksiä, jotka ovat vaikeuksissa koronavirusepidemian takia. Esimerkiksi monilta palvelualan yrityksiltä, kuten ravintoloilta ja kampaamoilta, on loppuneet asiakkaat. Tukirahaa haluttiin antaa siksi, etteivät yritykset joutuisi lopettamaan toimintaansa.

Monien mielestä nämä rahat ovat kuitenkin menneet vääriin tarkoituksiin. Hallitus ei itse hoida tukien maksamista, vaan määräsi tehtävän eri toimijoille.

Yksi toimijoista on Business Finland. Hallitus on aiemmin määrännyt, että Business Finland saa tukea vain tietynlaista yritystoimintaa, kuten kehityshankkeita. Sellainen voi olla jokin uusi projekti, johon yritys tarvitsee rahaa. Jos yritys saa rahaa hankkeeseen, raha on käytettävä juuri siihen eikä muihin kuluihin. Nyt ahdingossa olevat yritykset tarvitsisivat rahaa niin sanottuihin kiinteisiin kuluihin, eli muun muassa liiketilojen vuokriin ja työntekijöiden palkkoihin. Niihin tukirahasta ei ole apua.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on myöntänyt, että tukirahojen kanssa on tapahtunut virheitä. Nyt hallitus pohtiikin uudelleen, kuinka tukirahat saataisiin niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.