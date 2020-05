Lasten uutiset

Maaliskuun puolivälissä koko Suomi siirtyi koronaviruspandemian takia poikkeukselliseen aikaan.

Kaupungit autioituivat ihmisistä ja ravintolat menivät kiinni. Pandemian vuoksi myös koulut suljettiin, ja suuri osa oppilaista siirtyi etäopetukseen omiin koteihinsa.

Näin kävi myös vantaalaisessa Veromäen koulussa, jossa opettajat ja oppilaat ottivat nopeasti käyttöön erilaiset tekniset välineet ja videopuhelut tulivat osaksi tavallista koulupäivää.

Osalle oppilaista etäkoulu ei ollut kuitenkaan mahdollista: he jäivät kouluun.

Nea ja Ron leikkivät välitunnilla kiipeilytelineessä. Kuva: Rio Gandara / HS

Päiväkoti-ikäisille lapsille ja 1.–3.-luokkalaisille oppilaille on järjestetty kevään aikana lähiopetusta, jos omat vanhemmat tekevät esimerkiksi sellaista työtä, että heidän läsnäoloaan tarvitaan töissä.

Nämä työpaikat luokitellaan virallisesti sanottuna yhteiskunnan kannalta kriittisiksi aloiksi.

Yksi Veromäen koulun lähiopetukseen osallistuneista oppilaista on 8-vuotias Nea Verlander.

Nean äiti on sairaalassa töissä, mikä on yksi kriittisistä aloista. Nean isä työskentelee automekaanikkona, eikä hänkään voi jäädä etätöihin. Tämän takia Nea on käynyt koulua lähiopetuksessa lähes normaalisti.

”Koulunkäynti on tuntunut erilaiselta, koska oma opettaja ei ole opettamassa.”

Nea kertoo, että koulussa pestään nyt käsiä useammin kuin yleensä, eikä ruokalassa saa enää istua vierekkäin.

Veromäen koulun lähiopetus on siirretty toiseen rakennukseen, ja siksi Nealla ja Ronilla on ikävä omaa kouluaan. Kuva: Rio Gandara / HS

Koulupäivä alkaa siten, että kaikki lähiopetukseen osallistuvat oppilaat jaetaan kahteen eri luokkaan. Jokainen oppilas seuraa oman kotiluokkansa opetusta ja tekee koulussa samoja tehtäviä, joita muut oppilaat tekevät kotoa käsin.

Välillä Nean äiti on arkipäivänä kotona, jolloin hänkin voi jäädä kotiin etäkouluun.

Nean kevään kohokohta oli, kun hän pääsi kysymään kysymyksen suoraan Suomen tasavallan presidentiltä Sauli Niinistöltä videopuhelun välityksellä.

”Meitä kaikkia jännitti tosi paljon, ja kädet hikoilivat.”

Presidentti Niinistö tutustui Veromäen koulun lähiopetukseen videopuhelun välityksellä 9. huhtikuuta. Puhelun alussa hän kertoi presidentin tehtävistä ja Suomen nykytilanteesta. Tämän jälkeen oppilaat saivat kysyä kysymyksiä.

Nea halusi kysyä, miten presidentin Lennu-koira on suhtautunut koronatilanteeseen.

Kysymys huvitti kovasti presidenttiä ja hän vastasi, ettei Lennu onneksi tiedä koronaviruksesta yhtään mitään.

Lähiopetukseen on osallistunut Nean lisäksi myös 8-vuotias Ron Malvik. Ronin vanhemmat työskentelevät lihatehtaalla, jolloin kumpaakin vanhempaa tarvitaan työpaikalla fyysisesti.

Nea on tutustunut lähiopetuksessa oppilaisiin, joita ei tuntenut vielä ennen poikkeusaikaa. Kuva: Rio Gandara / HS

Veromäen koulu on toiminut kevään ajan toisella toimipisteellä. Ron haluaisi jo palata takaisin omalle koulurakennukselle. Koulun jälkeen hän tykkää pelata älypuhelimella Roblox-nimistä videopeliä. Se vie ajatuksia muualle.

”Olen tehnyt äitienpäivälahjaa täällä koulussa, mikä on ollut kivaa”, Ron sanoo.

Suomen asioista päättävä hallitus kertoi, että kouluja ryhdytään avaamaan takaisin käyttöön 14. toukokuuta alkaen. Neasta se tuntuu kummalliselta, koska koululaisten kesäloma alkaa hyvin pian tämän jälkeen.

Myös Veromäen koulun erityisopettaja Sari Kontra toivoi, että koulut olisi avattu vasta seuraavana syksynä.

”Opettajien välinen yhteistyö on lisääntynyt, ja olemme saaneet etäopetuksen toimimaan hyvin. Kahden viikon aikana tuskin ehditään palaamaan takaisin normaaliin”, Sari pohtii.

Mitä tekisitte ensimmäiseksi, jos kaikki koronarajoitukset purettaisiin?

”Lähtisin kavereiden kanssa ulos retkelle. Ottaisimme mukaan paljon herkkuja”, Nea haaveilee.