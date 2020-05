Suomen lastensuojelulain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Kuva: Rio Gandara / HS

Kun poikkeusolojen aikana ollaan aiempaa enemmän kotona, joidenkin perheiden ongelmat saattavat pahentua. Kaikissa perheissä lapset eivät saa kotona tarpeeksi huolenpitoa, ja nyt heidän tilanteensa voi olla huonontunut.

Tämän takia viime viikkoina on puhuttu paljon lastensuojelusta ja sen tekemästä työstä. Lastensuojelu on viranomais­taho, eli sillä on lailla määrätty tehtävä huolehtia lasten turvallisuudesta. Lastensuojelun työntekijät auttavat lapsia ja vanhempia perheongelmissa.

Jos joku havaitsee perheessä vakavia ongelmia kuten väkivaltaa, siitä voi aina ilmoittaa lastensuojeluun, joka ottaa selvää perheen tilanteesta ja pyrkii auttamaan heitä. Nyt poikkeusolojen aikana ilmoituksia on tullut vähemmän, mutta se ei välttämättä ole hyvä asia.

Moni ilmoitus lastensuojeluun tulee päiväkodeista ja kouluista, joiden työntekijät saattavat kuulla lasten ongelmista kotona. Nyt kun moni lapsi on jäänyt kotiin, kukaan ulkopuolinen ei välttämättä huomaa, jos heillä on vaikeaa.

Jos sinulla tai jollain tutullasi on ongelmia kotona perheen kanssa, kerro asiasta jollekin tutulle aikuiselle, kuten sukulaiselle tai opettajalle.