Lasten uutiset

Itämeri on suomalaisille monella tapaa tärkeä. Se tuottaa meille iloa ja kalaa ja toimii kulkureittinä. Miten sinä näet Itämeren? Mikä siinä on parasta?

Osallistu Tiede Luonnon ja HS Lasten uutisten kuvakilpailuun lähettämällä meille yhteystietosi, ikäsi ja oma valokuvasi tai piirustuksesi Itämerestä osoitteeseen tiede.luonto@sanoma.com tai Tiede Luonto, PL 65, 000 89 Sanoma. Osallistumiseen tarvitset vanhemman luvan.

Kilpailuaika on 8.5.–31.8.2020.

Arvomme kaikkien osallistuneiden kesken yhden Canonin Ivy Rec -kameran (ovh. 139 €), 3 kpl Tiede Luonto -lehden vuosikertoja (ovh. 65,40 €) ja 3 kpl ihastuttavaa ja muumimaista #MEIDÄNMERI-tuotepakettia.

Kilpailuun lähetettyjä valokuvia ja piirustuksia voidaan julkaista Tiede Luonto -lehdessä, HS Lasten uutisissa ja kampanjaa esittelevillä Muumien ja John Nurmisen Säätiön sivustoilla. Osallistumalla kilpailuun annat tähän suostumuksen.

Hylkeitä uiskentelemassa Itämeressä lähellä Suomen ja Ruotsin rajaa. Kuva: Antti Hämäläinen

Kilpailu on osa #MEIDÄNMERI-kampanjaa, joka kestää heinäkuun 2021 loppuun. Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä – siksi sen tutkiminen ja suojeleminen on äärimmäisen tärkeää.

Tätä työtä edistääkseen Moomin Characters on yhteistyössä John Nurmisen Säätiön kanssa käynnistänyt #MEIDÄNMERI-kampanjan. Sen avulla levitetään tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta. Lisäksi sillä kerätään varoja John Nurmisen Säätiön työhön, jonka tarkoituksena on puhdistaa Itämerta ja suojella sitä sekä sen ainutlaatuista kulttuuriperintöä. Lisää tietoa kampanjasta löytyy nettisivuilta.