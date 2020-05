Koronaviruspandemian alkupaikasta, Kiinan Wuhanin kaupungista on löytynyt muutama uusi koronavirustartunta. Tämän takia kaupungin viranomaiset aikovat testata jokaisen asukkaan, joita on yhteensä 11 miljoonaa. Kuvassa on wuhanilaisen sairaalan sairaanhoitajia juhlistamassa kansainvälistä sairaanhoitajien päivää tämän viikon tiistaina. Kuva: AFP