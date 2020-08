Opetusministeri Li Andersson: ”Oppilailla on oikeus miettiä muutakin kuin koronaa”

Minja Jokiaho, 11, haastatteli opetusministeri Li Anderssonia koronaviruspandemian vaikutuksista koulun alkuun. Minja selvitti muun muassa, mitkä on tärkeimmät muistettavat asiat, kun koulut pyörähtävät käyntiin ja onko mahdollista, että Suomessakin koululaisten täytyisi käyttää kasvomaskeja koulupäivien aikana.

"Oppilailla on oikeus miettiä muutakin kuin koronaa. Ehkä kaikkein tärkein ohje kaikille on se, että nauttii koulusta syksyn aikana. Se on kuitenkin iloinen asia, että pääsee näkemään pitkästä aikaa opettajia ja koulukavereita", ministeri sanoo.

Minja pääsi myös itse parrasvaloihin, sillä brittiläisen yleisradioyhtiö BBC:n kuvausryhmä oli mukana seuraamassa haastattelua ja kuvaamassa omaa dokumenttiaan suomalaisministeristä.

"Sinun pitäisi saada minun työpaikkani", BBC:n toimittaja naurahti Minjalle seurattuaan ammattimaista haastattelua.