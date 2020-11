Lasten uutiset

Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää – Tiesitkö, että sinulla on oikeuksia?

Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää eli kansainvälistä lasten päivää.

Ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille kuuluvia oikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Kaikki ihmisoikeudet koskevat yhtä lailla myös lapsia eli alle 18-vuotiaita ihmisiä.

Lasten oikeuksille on tehty oma lapsen oikeuksien sopimus, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989. YK on yhteistyö­järjestö, johon kuuluvat lähes kaikki maailman maat.

Lapsen oikeuksien sopimus on maailman suurin ihmisoikeussopimus, ja sen ulkopuolella on vain yksi maa, Yhdysvallat. Suomessa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sen noudattamista ympäri maailman valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea, jolle kaikki sopimuksessa mukana olevat maat raportoivat lasten oikeuksien toteutumisesta viiden vuoden välein.

Suomessa tarkkaillaan siis tälläkin hetkellä, että juuri sinä tiedät viereisessä pyramidissa olevista oikeuksista ja ilmoitetaan säännöllisesti niiden toteutumisesta kansainväliselle komitealle.

On tärkeää, että lapset tietävät oikeuksistaan, jotta kukaan ei jäisi esimerkiksi vaikealla hetkellä ilman apua. Lapsella on ennen kaikkea oikeus olla lapsi, ja aikuisten tulisi huolehtia siitä.

Tutustu oikeuksiisi klikkaamalla kuvaa.