Lasten uutiset

Pääkaupunkiseudulle annettiin tänään paljon uusia rajoituksia, joiden on tarkoitus hidastaa koronavirusepidemian leviämistä. Niillä ei kuitenkaan ole hirveästi vaikutusta lasten elämään.

Lukioissa ja ammattikouluissa on jo käytetty maskeja, mutta ensi viikosta alkaen myös yläkouluissa suositellaan maskin käyttöä. Leevi Lehtonen ja Luka Salonen opiskelivat maskit päättä Omnia-ammattikoulussa Espoossa torstaina.­

Suomen pääkaupunkiseudulla on viime päivinä todettu paljon uusia koronavirustartuntoja. Tästä syystä Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella on päätetty ottaa käyttöön uusia rajoituksia, joiden on tarkoitus hidastaa viruksen leviämistä.

Merkittävin näistä uusista rajoituksista on, että sisätiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksin saa osallistua vain 20 henkilöä. Tämä tarkoittaa, että muun muassa urheilutapahtumia ja konsertteja ei voida järjestää ainakaan seuraavan kolme viikon aikana.

Yksityisissä eli ihmisten omissa tapahtumissa saa kokoontua kymmenen henkeä. Kymmenen hengen syntymäpäiväjuhlien järjestäminen on siis edelleen sallittua.

Aikuiset joutuvat myös luopumaan monista harrastuksistaan, sillä sisätiloissa tapahtuvat aikuisten joukkue- ja kontaktilajit keskeytetään. Aikuiset eivät esimerkiksi pääse seuraavan kolmen viikon ajan kaupungin jäähalliin pelaamaan jääkiekkoa. Kaikki alle 20-vuotiaat saavat kuitenkin jatkaa harrastuksiaan.

Lisäksi yläkouluissa suositellaan maanantaista alkaen kasvomaskin käyttöä. Lukioissa ja ammattikouluissakin on käytettävä maskeja, ja lisäksi niiden oppilaat tulevat vuorottelemaan enemmän etä- ja lähiopetuksen välillä eli opiskelemaan myös kotoa käsin.

Suurin osa uusista rajoituksista ei vaikuta suoraan alakouluikäisten lasten elämään. Alakouluissa oppilaiden ei tarvitse käyttää kasvomaskeja, eikä kouluja myöskään olla sulkemassa samaan tapaan kuin keväällä. Nelosluokkalaisten itsenäisyyspäivänjuhlat tullaan tänä vuonna kuitenkin järjestämään ainoastaan virtuaalisesti.

Uudet rajoitukset otettiin käyttöön, koska epidemia on siirtynyt pääkaupunkiseudulla leviämisvaiheeseen. Suomalaisten terveydestä huolehtiva sosiaali- ja terveysministeriö päätti aiemmin syksyllä, että epidemia jaetaan kolmeen eri vaiheeseen, jotka ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Leviämisvaiheessa tilanne on siis kaikkein huonoin, ja se tarkoittaa sitä, että uusien tartuntojen määrä on noussut nopeaa tahtia. Rajoitusten käyttöä voidaan jatkaa vielä kolmen viikon jälkeenkin, jos viruksen leviäminen ei muuten hidastu tarpeeksi.