Suomessa on jo pitkään oltu sitä mieltä, että verorahoilla ihmisille tarjottavia terveyden ja hyvinvoinnin palveluita pitää uudistaa. Uudistuksen sisällöstä on tosin oltu eri mieltä yhtä pitkään, ja siksi uudistusta on yritetty tehdä tuloksetta jo kohta 15 vuoden ajan ja usean eri maata johtavan hallituksen johdolla. Tänä vuonna sen on luvattu vihdoin valmistuvan.­