Lasten uutiset

Suomi ei ole ainoa maa, jossa lapset ovat saaneet omat uutisensa. Uutisten viikon kunniaksi keräsimme joukon erilaisia lasten uutismedioita eri puolilta maailmaa.

1. Newsround BBC

Brittiläinen lapsille suunnattu Newsround-uutislähetys on pyörinyt televisiossa jo lähes 50 vuoden ajan. Ensimmäinen ­lähetys tehtiin 4. huhtikuuta vuonna 1972. Nykyään lähetykset kestävät 5–15 minuuttia, ja niitä julkaistaan joka päivä.

2. Aftenposten Junior

Norjalaisen Aftenposten-sanomalehden kerran viikossa ilmestyvä lasten versio muistuttaa aika paljon tätä lehteä. Vuonna 2012 perustettu lehti on ollut Norjassa suuri menestys, ja sillä on lähes 30 000 tilaajaa.

3. Lilla Aktuellt

Lilla Aktuellt on ruotsalaisten lasten uutislähetys, joka on pyörinyt vuodesta 2013. Erityisen suosion on saavuttanut ohjelman oma sovellus, jossa 14 000 koululaista vastaa päivittäin toimittajien kysymyksiin ja kertoo mielipiteitään ajankohtaisista aiheista.

4. ZDF Logo!

Saksassakin koululaisille on tarjolla päivittäinen uutislähetys, jota on tuotettu vuodesta 1989. Saksa on suuri maa, ja yli 400 000 lasta katsoo lähetystä joka päivä. Logo on myös saanut Saksan parhaan tv-ohjelman palkinnon.

5. 1 jour 1 actu

Ranskalainen lastenmedia tunnetaan sanomalehdestään, mutta lehden toimitus tekee myös hauskoja piirrosvideoita, jotka selittävät maailman tapahtumia. Lisäksi lehdellä on oma podcast, jossa toimittaja vastaa lasten esittämiin kysymyksiin uutisaiheista.

6. The New York Times

Yhdysvaltalainen The New York Times on maailman merkittävimpiin kuuluva sanomalehti, joka on perustettu vuonna 1851. Aikuisten lehden välissä julkaistava painettu The New York Times for Kids -lastenosio ­ilmestyy joka kuun viimeisenä sunnuntaina.

7. CBC Kids News

Myös kanadalainen CBC Kids News tarjoaa uusia uutisia joka päivä. CBC:n verkkosivuilta löytyy paljon luettavaa, ja toimituksen Youtube-kanavalla toimittajat selittävät hankalia uutisia hauskalla tavalla.

8. Kids News

Australiassa Kids News tarjoaa tekstimuotoisia uutisia kotimaasta ja maailmalta eri-ikäisille koululaisille. Teksteissä on kolme eri vaikeustasoa. Uutisia voi myös tilata omaan sähköpostiin uutiskirjeen muodossa.

Iso osa näistä uutissisällöistä löytyy ilmaiseksi verkosta. Ulkomaalaisiin uutisiin perehtyminen voi olla hauska tapa opetella uutta kieltä tai jopa valmistautua koulun vieraan kielen kokeeseen.

Uutisten viikkoa vietetään 1.-5.2.2021. Aamulehti, Helsingin Sanomat, HS Lasten uutiset, Ilta-Sanomat ja Satakunnan Kansa tarjoavat silloinkin kiinnostavia aiheita, joita voi käsitellä koulujen oppitunneilla.