Lasten uutiset

Kaikissa maissa ei ole lehdistönvapautta. Miksi se on huono asia?

Sisäministeri Maria Ohisalo vastailee lehdistön kysymyksiin poliisin toiminnasta Elonkapina-aktivistien mielenosoituksen jälkeen. Osa Suomen hyvää lehdistönvapautta on se, että toimittajat pääsevät helposti päättäjien juttusille.­

Viimeisen vuoden ajaltakin löytyy paljon uutisotsikoita, joissa kerrotaan toimittajien pidätyksistä ja siitä, että lehdistönvapaus on uhattuna.

"Toimittajia pidätetty, pahoinpidelty ja estetty pääsemästä Valko-Venäjälle" (Helsingin Sanomat 22.8.2020)

"Ve­nä­jäl­lä hal­lin­non ar­vos­te­li­joi­den kan­nal­ta har­vi­nai­sen synkkä viikko – ex-toi­mit­ta­ja pi­dä­tet­tiin val­tion­pe­tok­ses­ta epäil­ty­nä ja hänen kol­le­gan­sa tuo­mit­tiin ter­ro­ris­min oi­keut­ta­mi­ses­ta" (Kaleva 10.7.2020)

Jos toimittaja ei uskalla mennä uutisen tapahtumapaikalle tai kertoa tietyistä aiheista, koska pelkää joutuvansa esimerkiksi pidätetyksi eli poliisin kiinniottamaksi, voi moni tärkeä asia jäädä kertomatta. Jos ihmiset eivät kuule huonoista asioista, ei kukaan osaa vaatia muutosta. Lehdistönvapaus onkin usein uhattuna maissa, joita hallitsee diktaattori eli yksinvaltias tai pieni piiri, joka ei halua muiden tietävän teoistaan.

Ei vain pidätettyjä toimittajia

Lehdistönvapaus tarkoittaa muutakin kuin pelkkiä pidätyksiä. Se voi tarkoittaa esimerkiksi sensuuria eli sitä, että estetään toimittajia julkaisemasta tietojaan. Se voi myös tarkoittaa korruptiota eli sitä, että media tekee ainoastaan sellaisia uutisia, joita maan päättäjät toivovat. Pahimmissa tapauksissa toimittajia on jopa tapettu tekemänsä työn takia.

Suomessa tilanne on hyvä. Toimittajat ilman rajoja -nimisen järjestön tehtävä on arvioida toimittajien mahdollisuuksia tehdä työtään vapaasti. Järjestön listauksen mukaan Suomi on toisella sijalla lehdistönvapaudessa koko maailmassa. Kärkipaikkaa pitää ­Norja, ja kolmantena ovat Tanska ja Ruotsi. Viimeisinä ovat Pohjois-Korea, Turkmenistan, Eritrea ja Kiina.

Uutisten viikkoa vietetään 1.-5.2.2021. Aamulehti, Helsingin Sanomat, HS Lasten uutiset, Ilta-Sanomat ja Satakunnan Kansa tarjoavat silloinkin kiinnostavia aiheita, joita voi käsitellä koulujen oppitunneilla.