Lasten uutiset | Viikon kysymys

Mitä odotat eniten kouluun paluulta?

Loman loppuminen on haikeaa, mutta koulun alkamisessakin on hyvät puolensa. Mikä sinusta on parasta kouluun paluussa?

Julkaisemme viikon kysymyksen vastaukset seuraavassa Lasten uutisten sanomalehdessä.