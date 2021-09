Ministeri ja THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoivat lapsille suunnitelmasta avata Suomi lokakuun aikana.

Opetusministeri Li Andersson (vas) ja THL:n ylilääkäri Otto Helve vastasivat torstaina koululaisten kysymyksiin opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämällä kyselytunnilla.

Tilaisuuden pääviesti oli selvä: koulut ja koululaiset ovat tehneet erinomaista työtä taistelussa koronavirustautia vastaan.

”Jokainen teistä on toiminut hienosti epidemian torjumiseksi, ja ansaitsette lämpimät kiitokset”, ministeri Li sanoi tilaisuuden aluksi.

Samaan hengenvetoon hän kuitenkin muistutti, että vaikka tilanne on kääntynyt parempaan, ja loppujenkin rajoitusten poistamista odotetaan lähitulevaisuudessa, on edelleen syytä pitää mielessä tutut turvakeinot viruksen leviämisen estämiseksi.

Toistaiseksi ryhmät pidetään kouluissa erillään, ja kaikkien tulee kiinnittää huomiota käsien hygieniaan.

Milloin eroon rajoituksista?

Maali kuitenkin häämöttää. Opetusministeri painotti, että hallitus on luvannut purkaa rajoitukset siinä vaiheessa, kun rokotekattavuus on riittävän suuri.

”On arvioitu, että siinä vaiheessa, kun suomalaisista on rokotettu 80 prosenttia, suomalainen yhteiskunta olisi auki, eikä rajoituksia olisi”, Li vastasi jyväskyläläisen Kortepohjan koulun kuudesluokkalaisten kysymykseen siitä, milloin koronarajoitukset poistetaan.

”Tämän hetken arvio on, että pääsisimme siihen lokakuussa. Kaikki on kiinni siitä, että suomalaiset muistavat käydä ottamassa rokotteen, kun mahdollisuus siihen tulee”, Li jatkoi.

Ministeri Li Andersson ja ylilääkäri Otto Helve kuuntelivat kiinnostuneina lasten kysymyksiä.

Tuleeko joulujuhlat?

Jos rokotekattavuus etenee tämän hetkisen arvion mukaan, pääsevät koulut viettämään joulujuhlia melko tavallisissa puitteissa.

”Tavoitteena on, että koulujen juhlia pitäisi pystyä järjestämään. Varmoja lupauksia emme pysty antamaan, vaan kyse on siitä, miten hyvin me saamme rokotteiden avulla tautimäärät pysymään aisoissa. On mahdollista, että joulukuussa vielä kouluissa mietitään, miten tällaiset tapahtumat järjestetään ja miten terveysturvallisuus siellä hoidetaan”, ministeri Li sanoi.

Rokotus alle 12-vuotiaille?

Koululaisten kysymyksissä katsottiin myös tulevaan. Tampereen Hatanpään koulun yhdeksäsluokkalaiset kysyivät, saako alle 12-vuotiaat tulevaisuudessa rokotteen. Tähän eivät ylilääkäri tai ministeri osanneet antaa varmaa vastausta, sillä tutkimustietoa ei ole vielä tarpeeksi.

”Tähän liittyvää tietoa ja tutkimusta kerätään vasta, eikä rokotetta vielä voida antaa alle 12-vuotiaille. Oletettavaa on, että se suojaa myös pienempiä lapsia. On todennäköistä, että rokote tulee myös pienemmille”, THL:n ylilääkäri Otto vastasi.

Varmaa vastausta ei ollut tarjolla myöskään siihen, tuleeko koronarokotteesta jatkossa vuosittainen rokote.

Tilaisuuden lopuksi Li Andersson esitti toiveikkaan, mutta mahdollisen tavoitteen.

”Että pääsisimme mahdollisimman normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti.”