Lasten uutiset tapasi pääministeri Sanna Marinin (sd), joka johtaa Suomen asioista päättävää hallitusta.

Olemme saapuneet Helsingin keskustassa sijaitsevaan Valtioneuvoston linnaan, johon on sovittu tapaaminen pääministeri Sanna Marinin, 36, kanssa. Mukana on 10-vuotias lapsitoimittaja Sienna Wirén, joka on suunnitellut haastattelukysymykset huolellisesti etukäteen.

Seinille asetellut Suomen presidenttien muotokuvat seuraavat tilannetta aitiopaikoiltaan. Pääministeri saapuu paikalle. Tervehdysten ja esittelyjen jälkeen on aika istua alas ison, pyöreän pöydän ääreen.

Suomen entinen presidentti Tarja Halonen poseeraa maalauksessa Siennan ja Sannan kanssa.

Siennaa kiinnostaa, onko pääministerin työ muuttanut Sannaa ihmisenä.

”Se on hyvin aikaa vievää ja kokonaisvaltaista työtä ja vaatii myös perheeltäni paljon. Pääministerin työ on muuttanut meidän elämäämme, mutta olen vieläkin se sama ihminen, joka olin ennen tätä työtä. Olen ihan sama Sanna.”

Sienna kysyy, mitä Sanna erityisesti haluaisi työssään edistää. Sanna mainitsee tärkeiksi asioiksi muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan sekä lasten ja nuorten aseman parantamisen.

”Olen tosi iloinen, että olemme esimerkiksi laajentaneet oppivelvollisuutta tällä hallituskaudella niin, että jokainen nuori saa maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja oppimateriaalit ja kirjat ovat kaikille nuorille maksuttomia.”

Lapset mukaan tekemään päätöksiä

Lapsia koskevat oikeudet ovat keskustelemisen arvoinen asia. Sienna haluaakin tietää, haluaisiko pääministeri lisätä jotain lapsen oikeuksiin Suomessa.

”Olisi tärkeää, että lapsia kuunneltaisiin enemmän päätöksenteossa. Kun teemme päätöksiä, jotka koskevat teitä, niin teidän äänenne pitää kuulua.”

”Olet pienen lapsen äiti. Miten lapsen oikeudet näkyvät perheesi elämässä?”, Sienna kysyy.

”Pyrimme antamaan lapsellemme hyvän lapsuuden ja huolehtimaan hänestä. Varmasti kaikkein tärkein tapa varmistaa hänen oikeuksiensa toteutuminen on, että hänellä olisi mahdollisimman hyvä ja turvallinen olo elämässään.”

Sanna kertoo Siennalle ihailevansa ihmisiä, jotka tekevät sitä, mitä rakastavat.

Työelämässä määrätietoinen ja päättäväinen Sanna kertoo olevansa lempeä äiti, joka antaa kolmevuotiaalle Emma-tyttärelleen helposti periksi.

”Emman isä pitää enemmän huolta siitä, että asiat sujuvat niin kuin on suunniteltu. Jos haluaa vähän jotain ekstraa, niin kannattaa kysyä minulta”, Sanna paljastaa.

Siennaa kiinnostaa kuulla, millainen pääministeri oli itse lapsena.

”Olin tosi touhukas. Tykkäsin liikkua luonnossa ja leikkiä kavereiden kanssa. Olin menevä ja sosiaalinen. Minulla oli temperamenttia, ja huomaan saman meidän Emmasta. Hän on luonteeltaan hyvin samankaltainen kuin itse olin.”

Valtioneuvoston linna on yksi pääministerin työpaikoista. Siellä pidetään muun muassa hallituksen kokouksia.

Muuttuuko elämä?

Siennaa mietityttää, millaisena pääministeri näkee suomalaisten arjen korona-ajan jälkeen. Varmoja vastauksia Sannalla ei ole, mutta toiveita kylläkin.

”Tämä aika on vaatinut meiltä tosi paljon. Toivon, että tämä muuttaa meidän suhtautumistamme toisiin ihmisiin ja olemme enemmän armollisia ja haluamme viettää aikaa yhdessä ja nauttia elämän yksinkertaisemmista asioista.”

