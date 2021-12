Viisi vuotta täyttäneillä on nyt mahdollisuus ottaa koronarokote. Lastentautien erikoislääkäri Erik Qvist antaa vinkit, joita voi hyödyntää, jos rokotteen ottaminen jännittää.

Erik, voiko rokotuksen ottamiseen valmistautua jotenkin?

”On hyvä tietää, ettei ole jännittämisen kanssa yksin. Moni ihminen jännittää rokotteita. Se ei ole vain lasten juttu, vaan myös monet aikuiset jännittävät. Kyseessä on siis tavallinen asia. Toki pistäminen tuottaa aina vähän kipua, mutta usein pelko on ylimitoitettu kivun määrään nähden.

Jos ahdistaa tai pelottaa, niin asiasta kannattaa jutella kotona. Yhdessä voi käydä etukäteen läpi, mitä pistokseen liittyy ja mitä rokotustilanteessa tehdään. Usein pelko vähenee, kun tietää tarkalleen, mistä on kyse ja miksi jotain tehdään.”

Miten paikan päällä pitäisi toimia?

”Paikalle voi saapua tutussa seurassa. Rokotushetkellä ei tarvitse olla yksin. Joskus koko perhe rokottautuu kerralla. Jos jännittää, niin tilannetta ei kannata pitkittää. Piikkikammoinen kannattaa rokottaa ensin, sillä odottaessa möröt kasvavat entistä suuremmiksi.

Erik Qvist on lastentautien erikoislääkäri.

Pistoksen antaja on aina asiansa osaava ammattilainen, johon voi luottaa. Usein pistoskohta puhdistetaan ensin. On tärkeä istua paikoillaan rauhassa. Rimpuillessa ja hötkyillessä pistos sattuu enemmän ja se voi mennä väärin. Osa haluaa katsoa kun rokote laitetaan, mutta jos tilanne pelottaa, niin voi katsella poispäin. Huoneessa olevien kanssa voi vaikka jutella mukavia tai katsella tauluja. Tilanteessa voi yrittää miettiä jotain hauskaa. Näin jännittävä tilanne voi mennä ohi lähes huomaamatta.

Joskus pelko tai jännitys purkautuu itkuna. Itkeä saa aina, eikä sitä tarvitse nolostella.

Rokottaessa käytettävä neula on hyvin ohut. Pistäminen kestää vain muutaman sekunnin. Pistoshetkeen liittyvä kipu on todella lyhyt, sillä kipu häipyy heti, kun pistos on annettu. Sen jälkeen laitetaan laastari.”

Miksi rokotuksia annetaan?

”Rokote on tavallaan kiltti, puhdistettu muoto sairaudesta. Kun se annetaan pienessä erässä, niin keho oppii suojautumaan aidon sairauden varalta. Rokotteen ansiosta sairaus on kropalle tuttu juttu. Rokotteen avulla voi säästyä kokonaan ikäviltä taudeilta. Kyseessä ei siis ole mikään turha asia. Hetken pieni kärsimys tuo mukanaan ison hyödyn.”