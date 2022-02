Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime viikon torstaina. Kokosimme vastauksia Lasten uutisten lukijoiden lähettämiin kysymyksiin.

Minkä takia Venäjä haluaa sotaa?

Tähän kysymykseen ei ole olemassa yhtä selkeää vastausta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut haluavansa ”demilitarisoida” Ukrainan. Se tarkoittaa, että Ukrainalla ei enää saisi olla armeijaa, jolla se voisi puolustaa omaa aluettaan.

Ukraina oli aiemmin osa Venäjää edeltänyttä Neuvostoliittoa, joka hajosi 30 vuotta sitten. Nyt Venäjä kokee, ettei se enää voi ohjata Ukrainaa, kun maa on lähentynyt lännen kanssa. Lännellä tarkoitetaan muun muassa Euroopan unioniin tai Natoon kuuluvia maita.

Vladimir Putinin mielestä Ukraina ei ole koskaan ollutkaan itsenäinen maa ja Venäjän tarkoitus on ainoastaan yhdistää erilleen joutuneet maat. Presidentti on sitä mieltä, että Nato ja sen suurin jäsen Yhdysvallat uhkaavat Venäjää.

Vaikka Venäjän armeija onkin hyökännyt Ukrainaan, se ei tarkoita, että kaikki venäläiset haluaisivat sotaa. Monet venäläiset vastustavat hyökkäystä Ukrainaan.

Myös lähes kaikkien maailman maiden päättäjät tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen.

Lisää tietoa tilanteen taustoista löydät tästä uutisesta.

Voiko sota levitä Suomeen?

Presidentti Sauli Niinistö, pääministeri Sanna Marin ja Suomen puolustuksesta vastaava ministeri Antti Kaikkonen ovat kaikki sanoneet, että Suomessa ei ole tällä hetkellä uhkaa sodasta. Myös Suomea ympäröivän Itämeren tilanne vaikuttaa presidentin mukaan rauhalliselta. Suomi seuraa tilannetta tarkasti koko ajan.

Entä voiko sota levitä muualle Eurooppaan?

Maailman päättäjät pohtivat koko ajan, miten sota saataisiin loppumaan. Muut maat eivät halua lähteä mukaan sotaan, vaan käyttävät sen sijaan talouspakotteita Venäjää vastaan.

Pakotteet ovat rajoituksia Venäjää kohtaan, kuten kaupankäynnistä ja muusta yhteistyöstä kieltäytymistä. Niiden on tarkoitus olla haitaksi Venäjälle. Pakotteita ovat asettaneet muun muassa Euroopan unioni, Britannia ja Yhdysvallat.

Lisäksi monet maat auttavat Ukrainaa lähettämällä maalle rahaa ja erilaisia varusteita.

Fakta Tärkeitä sanoja: Ukraina: Itä-Euroopassa sijaitseva suuri itsenäinen maa, jonka pääkaupunki on Kiova. Ukraina on Venäjän naapurimaa. Ukraina oli aiemmin osa Venäjää edeltänyttä Neuvostoliittoa, joka hajosi 30 vuotta sitten.

Nato: Poliittinen ja sotilaallinen puolustusliitto, johon kuuluu 30 pohjois-amerikkalaista ja eurooppalaista maata, kuten Yhdysvallat, Britannia, Saksa ja Ranska. Nato-maat tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja puolustavat tarvittaessa toisiaan. Suomi ei kuulu Natoon.

Euroopan unioni: 27 eurooppalaisen maan muodostama liitto. EU:n tarkoitus on edistää Euroopan maiden välistä yhteistyötä poliittisesti ja taloudellisesti. Suomi kuuluu Euroopan unioniin.

Vaikuttaako tilanne suomalaisten elämään?

Ukrainan tilanteella ei pitäisi olla isoja vaikutuksia ihmisten arkeen Suomessa. Sota ja erityisesti Venäjää vastaan asetetut pakotteet vaikuttavat kuitenkin Suomen talouteen.

Venäjä ostaa Suomelta jonkun verran tuotteita ja palveluita. Jos niitä ei enää saada myytyä, se vaikuttaa yritysten rahatilanteeseen. Joillekin yrityksille tällä voi olla isojakin seurauksia.

Venäjä on asettamassa myös vastapakotteitaan ja lopettaa esimerkiksi tärkeiden raaka-aineiden myymisen muille maille. Suomi ostaa Venäjältä vähän maakaasua, sähköä ja öljyä. Ne eivät onneksi tule loppumaan kesken, sillä niitä saadaan ostettua muualtakin. Silti erityisesti öljystä valmistettavan bensiinin hinta voi nousta.

Myös muun muassa ruuan hinta saattaa nousta. Ukraina ja Venäjä myyvät muille maille paljon ruoka-aineita, kuten vehnää ja auringonkukkaöljyä. Niitä voi olla hankala ostaa sodan ja pakotteiden takia.

Kukaan ei osaa vielä sanoa kuinka paljon sota tulee vaikuttamaan taloustilanteeseen.

Mitä tapahtuu, jos Venäjä valtaa Ukrainan?

Suurin osa ukrainalaisista toivoo, että maa olisi oma itsenäinen valtionsa jatkossakin. He toivovat rauhaa, eivätkä halua olla osa Venäjää. Siksi Ukrainan armeija puolustaa maata Venäjää vastaan.

Venäjä taas vaatii Ukrainan demilitarisoimista eli armeijasta luopumista. Lisäksi arvellaan, että Venäjä haluaa Ukrainaan uudet päättäjät, jotka tottelisivat Venäjän johdon käskyjä. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, ettei maa olisi itsenäinen, koska sillä ei olisi mahdollisuutta päättää omista asioistaan eikä puolustaa omaa aluettaan.

Monet ukrainalaiset ovat jo jättäneet kotinsa paetakseen sotaa ulkomaille. Euroopan unionin jäsenmaat valmistautuvat ottamaan vastaan Ukrainasta pakenevia ihmisiä.

Miksi sotia tulee?

Lähes koko ihmisen historian ajan eri ihmisryhmien välillä on ollut erimielisyyksiä. Maailmassa on koko ajan meneillään jonkinlaisia sotia tai konflikteja. Tutkijat ovat satojen vuosien ajan pohtineet, mistä tämä sotaisuus johtuu, mutta asiasta ollaan edelleen monta eri mieltä.

Monesti sotiin ja muihin konflikteihin liittyy raha ja valta: toisten alueita halutaan vallata esimerkiksi luonnonvarojen takia. Myös sotivien maiden oma tilanne saattaa vaikuttaa monella tavalla siihen, että maa haluaa lähetä sotimaan.

Se on kuitenkin selvää, että viimeisten vuosikymmenten aikana sotien määrä on vähentynyt ja maailmassa on ollut aiempaa rauhallisempaa.

Lisää kysymyksiä ja vastauksia videolla: