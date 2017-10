Sisiliaan kannattaa mennä kesälomakauden ulkopuolella – parasta ovat luonnonpuistot ja torien tuoreet elintarvikkeet

Matka

Sisiliaan kannattaa mennä kesälomakauden ulkopuolella – parasta ovat luonnonpuistot ja torien tuoreet elintarv

Sisilia

Autoilija

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Siracusa

Sisiliassa

Ruoka

Jos

Palermossa kannattaa tutustua mafian vastaiseen toimintaan

Olen

Tapahtumista

Moni

Antica Focacceria San Francesco (osoite: V. Paternostro 58) mainostaa olevansa Palermon vanhin ja pisimpään mafianvastaisessa toiminnassa mukana ollut ravintola. Lounas on erinomainen.