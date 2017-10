Seikkaile Islannin hylätyllä Hornstrandirin niemimaalla – vastaan tulee uteliaita naaleja, hyytäviä kahlauksia ja suomea puhuva kirkon korjaaja

Matka

Seikkaile Islannin hylätyllä Hornstrandirin niemimaalla – vastaan tulee uteliaita naaleja, hyytäviä kahlauksia

Hyvä tietää

Varaudu vaihtelevaan säähän kunnolla

Finnair ja Icelandair lentävät Helsingistä suoraan Islannin Keflavíkin kentälle https://www.kefairport.is/english/ . Hornstrandiriin pääsee helpoimmin lentämällä Reykjavíkin kaupungin kentältä https://www.isavia.is/english/airports/reykjavik-international-airport/ Ísafjörðuriin ja jatkamalla matkaa vuoroveneellä esimerkiksi Hesteyriin, Aðalvíkiin tai Hornvíkiin.

, westtours.is . Ísafjörðuriin https://www.westfjords.is/en/moya/toy/index/town/isafjordur pääsee myös bussilla tai vuokra-autolla. Bussireitti kulkee Holmavíkin https://www.westfjords.is/en/moya/toy/index/town/holmavik kautta, jossa kannattaa käydä Länsivuonojen noituutta ja noitavainoja esittelevässä museossa. Museon verkkokaupasta voi myös tilata alueen vaelluskarttoja. Matkaan Reykjavíkista Ísafjörðuriin pitää varata koko päivä. Lisätietoa: galdrasyning.is http://www.galdrasyning.is/ .

Jutun vaellus päättyi Reykjafjörðuriin Hornstrandirin itäpuolelle, jonne venekuljetusta järjestää Strandferðir Norðurfjörður-kylästä https://www.westfjords.is/en/moya/toy/index/town/nordurfjordur . Bussit eivät kulje Norðurfjörðuriin, vaan lähin pysäkki on Holmavikissa. On liftattava, käveltävä tai sovittava kyyti muulla tavalla. Matkaa Holmavikiin on tietä pitkin runsaat 100 kilometriä. Lisätietoa: strandferdir.is https://www.strandferdir.is/

Hornstandirissa pitää varautua kesälläkin kovaan tuuleen sekä vesi- ja lumisateeseen. Vedenpitävät vaatteet, hyvät vaelluskengät, lämmin makuupussi, keitin ja luotettava teltta ovat useamman päivän vaelluksella välttämättömyys. Kartan ja kompassin lisäksi GPS-paikantimesta on usein hyötyä. Kaikki ruoka on kannettava mukana.