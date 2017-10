Matka

Suomalaisista on hieno ajatus, että pidettäisiin koko Suomi asuttuna – todellisuudessa toimimme juuri päin vastoin

matkakohteet jäävät iäksi mieleen. Parhaat matkakohteet ovat niitä, joista muistot nousevat väkevinä pintaan jonkin aluksi aivan olemattomalta vaikuttavan yhteyden, mitättömän esineen tai arkisen tapahtuman myötä.Näin kävi seminaarissa, jossa olin äskettäin puhumassa. Siellä ekonomisti heijasti salin seinälle Suomen kartan. Aloin välittömästi ajatella Ukrainan Pripjatia.kymmenkerroksisen talon katolla ja katselen edessäni levittäytyvää aavekaupunkia.Puut puhkovat parvekkeita ja liikenteenjakajia. Villieläimet ovat vallanneet pihat ja puistot. Toivon, että allani rapistuva neuvostopytinki ei hetkeen vielä romahtaisi.Vuonna 1986, juuri ennen Tšernobylin ydinonnettomuutta, täällä asui yli 50 000 ihmistä. Nyt alue on elinkelvoton seuraavat 600 tai 900 vuotta. Täällä tikittävät enää vain turistiseurueiden geigermittarit.Ekonomistin karttaan oli merkitty kaikki Suomen rakennushankkeet vuonna 1980 ja vuonna 2015. Kartta oli täynnä pieniä keltaisia, vuoden 1980 palloja. Sinisiä vuoden 2015 rakennuspalloja oli vain muutama iso: pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu ja muut yliopistopaikkakunnat.Ekonomisti luki madonluvut siitä, miten Suomi tyhjentyy isoihin kaupunkeihin nopeammin kuin on oletettu. Muualle ei enää rakenneta. Ei kannata.Isojen kaupunkien ulkopuolella rakentamiseen ei saa lainaa, ei edes putkiremonttiin muuten hyväkuntoisessa kiinteistössä – pankit pelkäävät menettävänsä rahat.Muuttotappioalueille alkaa pian olla vaikea järjestää säällisiä palveluita. Jopa maakuntien kakkoskaupungit ovat vaarassa, muista puhumattakaan, summasi ekonomisti.Savonlinnaa, Imatraa, Raahea ja Torniota, Varkautta. Ja ajattelin Pripjatia.Näin kuvitellaan: suomalaisista on hieno ajatus, että pidettäisiin koko Suomi asuttuna. Olisi mukavaa asua lähellä luontoa, poissa metropolien tungoksesta.Todellisuudessa suomalaiset toimivat juuri päinvastoin: he pakkaavat tavaransa ja muuttavat isoihin kaupunkeihin. Ja kaikki ne joilla rahaa ja valtaa on, ovat jo tehneet asiasta omat johtopäätöksensä.Pitäisikö pian kysyä muiltakin kuin suomalaisilta, kiinnostaisiko toimiva perusinfra maailman vakaimmassa valtiossa? Muussa tapauksessa voimme ryhtyä perustamaan aavekaupunkeihin erikoistuneita elämysmatkatoimistoja.