Matka

Olen vuosia kerännyt maailmalta salaisuuksia, joilla voi kohentaa juhlinnan jälkeisiä olotiloja – rakkain niis

Olen

Tämäkin hanke

Borjomi

Paikalliset väittävät

jo vuosia kerännyt kollegani kanssa maailmalta ja tieteen takamailta salaisuuksia, joilla kohennetaan juhlimiskuntoa ja juhlinnan jälkeisiä olotiloja.Olemme siis selvittäneet, miten maailman eri kulttuureissa optimoidaan humalaa – ja toisaalta parannetaan krapulaa.alkoi jo kauan sitten, matkalla, luonnollisesti Virossa (ja tietenkin hiussärkyä kärsiessä). Etelänaapurimme oli juuri itsenäistynyt, ja me nuorukaiset liityimme votkaturistien virtaan laivassa nimeltä Georg Ots.Seuraavana aamuna Tallinnassa edessä olikin niin sanottu haikia huominen eli vakavimman laatuluokituksen kankkunen. Muistan yhä ratkaisevan hetken: virolainen ystävämme nosti aamiaispöytään punavalkoisella etiketillä varustetun pullon. ”Lääkettä”, hän sanoi.Pullossa luki Borjomi. Avatessa ilmaan lehahti vieno pierun käry. ”Sulfiittia”, meille tarkennettiin. Kuplavesi maistui mineraaleille, aivan erilaiselle kuin mikään aiemmin nauttimamme vissy.Pian garmisch-partenkircheniläisemme oli kadonnut kuin taikaiskusta. Kaverimme kertoi hakeneensa jo lapsena gruusialaista Borjomia apteekista isoisänsä darraan. Koko entisen Neuvostoliiton alueella Borjomi onkin kulttimaineessa.on Georgian tunnetuin brändi ja joutunut jopa maailmanpolitiikan pelinappulaksi: Venäjä kielsi veden maahantuonnin, kun maiden välit kiristyivät ennen Georgian sotaa. Monet sanovat, että kielto oli pakko purkaa venäläisten karmeiden krapuloiden vuoksi.Pitäisikin tehdä pyhiinvaellus Bordžomin rotkoon. Sen vulkaanisista lähteistä maan päälle nousee hiilihappoa kuplivaa, kuumaa vettä. Sitä hakevat kanistereillaan kaikki kynnelle kykenevät, ja sitä pullotetaan vuosittain satoja miljoonia litroja maailmalle myytäväksi., että Bordžomissa ei voi edes tulla krapulaa. Ilmasto ja vesi ovatkin houkutelleet jo pitkään ­alueelle monenlaisia parantoloita.Monia kekseliäitä ja toimivia dagenefterin parannuskeinoja olen maailmalta löytänyt, mutta Borjomi on ensimmäinen ja siksi rakkain. Borjomi on minulle täydellinen esimerkki siitä, miten maailmalta voi oppia hienoja asioita.Jostakin syystä suomalaisessa juhlimiskulttuurissa – vaikka se intohimoisesta juovutusjuomasuhteestaan tunnetaankin – yhteytemme tähän kansanperinteeseen on huomattavasti heikompi kuin moniaalla muualla. Mistähän se johtuu?