Moni haaveilee safarista, mutta näkeekö siellä varmasti eläimiä? Entä miten matkustaa eettisesti? – Kokosimme vinkkejä ensi kertaa safarille aikoville

Matka

Moni haaveilee safarista, mutta näkeekö siellä varmasti eläimiä? Entä miten matkustaa eettisesti? – Kokosimme

Akaasiapuun

Klassinen safari vai jotain muuta?

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Turvallisuus ja riskit

Omatoimimatka, valmispaketti vai jotain siltä väliltä?

Näenkö varmasti eläimiä?

Matkusta reilusti

Lapset mukaan vai mummolaan?

Mitä kannattaa pakata mukaan?

Juttuun on haastateltu Sari Juurista Olympiasta, Olle Erikssonia Koononosta, Olavi Lehmosta MombaSafaris-yrityksestä sekä Mia Halménia Reilun matkailun yhdistyksestä.