Kaupungin viilein bailukatu, henkiin herännyt palatsi ja taivaallista katuruokaa – Kuusi tärppiä seikkailunhaluisille Pietariin

Fontanka-joen varren Golitsyn Loftissa yhdistyy Tallinnan Telliskiven henki majesteettisiin puitteisiin. Sisäpihaa reunustavat palatsimaiset rakennukset, joista yksi toimi 1800-luvulla Turgenevin taiteilijasuvun kotina. Nyt kulttuuri on palannut kortteliin design-liikkeiden, gallerioiden, ravintoloiden ja kahviloiden muodossa. Kazbegista saa tuhtia georgialaista ruokaa ja ”anti-kahvila” Tsiferburgissa maksat ainoastaan siellä viettämästäsi ajasta.Kun Pietarin taideähky saa yliotteen, suuntaa veikeään Vodka-museoon ja sukella syvälle venäläisen tapakulttuurin historiaan. Opastetun englanninkielisen kierroksen päätteeksi vodkien maistelua ja perinteisiä venäläisiä herkkupaloja, zakuskoja. Koko paketille kertyy hintaa alle 10 euroa.Täysin restauroitu Uuden Hollannin saari on entinen tsaarin laivaston telakka, joka on saanut uuden elämän kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. ”Pullotalossa” katuruokaa, pienpanimobaareja, ”surffikahvila” ja kirjakauppa. Talvisin saarella pääsee luistelemaan, kesäisin kiipeilemään lasten leikkilaivassa.Haalariasuiset miestarjoilijat, tiiliset holvikaaret ja avokeittiö. Tartar Barissa puitteet ovat kunnossa, mutta niin on ruokakin. Tahti on reipas, kun modernia fuusioruokaa ilotulitetaan pöytään maisteluannoksina. Kokeile vaikka vasikanaivoja tai hiillostettua mustekalaa ja viimeistele annos porkkana–kookossorbetilla. Näin huokeasti et syö huippuravintolassa Suomessa.Hiljainen asuinkatu loppuu seinään, johon on maalattu taukoa pitäviä työmiehiä ja ilmapallonsa kadottanut tyttö. Avonaisesta rapun­ovesta päätyy nykytaiteella vuoratulle käytävälle. Vanhat portaat vievät katolle iglun muotoisen lasikuvan alle, kuin Tar­kovskin elokuvan lavasteisiin. Esteettisen elämyksen lisäksi Solaris Lab -kahvila tarjoilee herkullisia raakakakkuja, monipuolisen teevalikoiman ja huikeat maisemat, mutta ei alkoholia – onneksi, tuumii alas kavutessaan.Ulitsa Rubinšteina on Pietarin yöelämän viehättävin keskittymä. Nevski Prospektin poikkikadulla viihtyy oluthuoneissa, viinibaareissa ja ravintoloissa pikkutunneille asti. Paikkaa voi vaihtaa lennosta. Rento Bekitzer-baari (Rubinšteina 40/11) on israelilaisen kasvisruoan ystävien suosiossa, Black Books Barissa (Rubinšteina 29/28) nautitaan viinistä ja kirjoista ja Punk Brewssa (Rubinšteina 9) laajasta olut- ja viskivalikoimasta.