Matka

Hektiseen Bangkokiin pääsee tutustumaan rauhallisemmin joelta käsin

Liikkuminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikamatkalle menneen maailman tunnelmiin

”Bangkokin Suomenlinna”

Illallisristeily kannattaa valita tarkoin

lähes kymmenen miljoonan asukkaan Bangkokissa on hidasta. Osa päänähtävyyksistä sijaitsee kävelymatkan päässä toisistaan. Skytrain-juna (BTS) on nopea, mutta etenkin ruuhka-aikoina junanvaunut ovat tupaten täynnä.Liikenteen seassa puikkelehtivat moottoripyörätaksit ovat takseja nopeampia, mutta liikkumiseen löytyy myös ruuhkaton vaihtoehto, joki.Monet Bangkokin päänähtävyyksistä, kuten Suuri Palatsi (Grand Palace), Wat Phon temppelin 46-metriä pitkä makaava Buddhan patsas, Wat Traimit -temppelin kultainen Buddha-patsas sekä kiinalainen kaupunginosa (Chinatown) ja kukkamarkkinat (Flower Market, Pak Klong Talat) sijaitsevat kaupungin läpi virtaavan, 372 kilometriä pitkän Chao Phraya -joen varrella. Joenvarren nähtävyyksiin pääsee toki maanteitsekin, mutta nopein, kätevin ja edullisin tapa liikkua on vesibussi. Matka maksaa noin 20–30 bahtia (50–70 senttiä) ja se maksetaan laivalla tai laiturilla käteisellä lipunmyyjälle.Joen pääsee ylittämään myös ilmaiseksi hotellien omilla pikkuveneillä, joista valtaosa lähtee Saphan Taksin -aseman luota joko aikataulun mukaan tai asiakkaiden saapuessa. Lisäksi joen voi ylittää pienillä lautoilla, jotka kulkevat vain kahden laiturin välillä.Chao Phraya -joki on ollut ja on edelleen merkittävä kulku- ja kuljetusreitti. Joki on vilkkaasti liikennöity; matkustajien lisäksi joella kulkee rahtiliikennettä.Joki kuten koko kaupunkikin on kauneimmillaan auringonlaskun aikaan ja sen jälkeen. Auringonlaskun tienoilla joen varrella olevien lukuisten hotellien kattoterassien baarit täyttyvät ”sundowner” -auringonlaskudrinkeistä ja maisemista nauttijoista.Idyllisimpään jokitunnelmaan pääsee pitkähäntäveneen (long-tail boat) kyydissä. Pikkuveneellä kannattaa tehdä tunnin tai kahden pituinen retki Thonburin kanavia pitkin. Veneen voi vuokrata jokilaiturista suoraan kuljettajalta, jolloin hinta on edullisempi kuin hotellin tai matkatoimiston kautta. Kun järjestää kyydin luotettavan tahon, kuten hotellin edustajan kautta, saanee todennäköisemmin sitä mistä maksaa. Suoraan kuljettajan kautta kyydistä sopiessa hinta ja matkan kesto saattavat yllättävästi muuttua.Thonburi on nykyisin Bangkokin kaupunginosa. Vuosina 1768–1782 se toimi pääkaupunkina, kunnes uusi pääkaupunki Bangkok perustettiin joen toiselle puolelle 21. huhtikuuta 1782. Thonburi säilyi itsenäisenä kaupunkina ja maakuntana vuoteen 1971 asti, jolloin se yhdistettiin osaksi Bangkokia.Thonburissa on edelleen ainutlaatuinen menneen maailman ilmapiiri. Kapeiden kanavien eli khlongien varrella aika tuntuu pysähtyneen vuosikymmenten taakse. Veteen paalujen päälle rakennettujen talojen terasseilla kuivuvat pyykit ja asukkaat istuvat kiireettömästi ate­rialla ja keskustelemassa sekä katselemassa uteliaana ohikulkevia veneitä.Katseet kannattaa suunnata myös talojen alle. Hyvällä tuurilla kanavaretkellä voi nähdä useita kanavissa asuvia liskoja. Jopa kaksimetriseksi kasvava parikymmenkiloinen juovavaraani on häkellyttävä näky kivutessaan vedestä laiturin päälle lepäilemään. Samoja jättiläisiä tapaa myös Bangkokin keskustassa Lumpinin puistossa. Juovavaraanit ovat lihansyöjiä, mutta ihmisille vaarattomia.Täysin toisenlaista Bangkokia näkee päiväretkellä Pohjois-Bangkokissa sijaitsevalla keinotekoisella Ko Kretin saarella. Saarelle voi matkata vesibussilla Saphan Taksinilta Pak Kretin laituriin, josta lähtee pieni lautta Ko Kretin saarelle.Ko Kret on hiukan kuin Helsingin Suomenlinna; historiaa henkivä kaunis maalaismiljöö kaupungin kupeessa. Saarella ei ole lainkaan autoja, mutta lauttalaiturista voi vuokrata moottoripyörätaksin.Saaren ympäri kulkee päällystetty noin kuuden kilometrin mittainen reitti, jonka varrella on niin markkinakojuja kuin kahviloitakin. Välillä kapea tie kulkee vehreiden viljelmien halki. Maanviljelys on edelleen tärkeä elinkeino.Ko Kretin saari on yksi vanhimmista mon-kansan asuin­alueista Thaimaassa. Burmasta lähtöisin olevan mon-kansan edustajia asuu Thaimaassa edelleen noin 100 000, mutta 500–900-luvuilla Keski-Thaimaassa oli useita mon-kansan kuningaskuntia.Saarella on myynnissä matkamuistojen lisäksi mon-kansan perinteiden mukaan tehtyjä saviruukkuja.Ko Kretin saaren päänähtävyyksiin kuuluu Wat Poramai Yikawat -temppelin kymmenmetrinen kullalla päällystetty makaava Buddha.Patsas on kooltaan vaatimattomampi kuin Bangkokin keskustan neljä kertaa pidempi makaava Buddha. Mutta Ko Kretin rauhallisessa ilmapiirissä tavoittaa aidon temppelin tunnelman toisin kuin turisteja ja pyhiinvaeltajia tungeksivissa keskustatemppeleissä.Ko Kretiä ei turhaan kutsuta Bangkokin tarkimmin varjelluksi salaisuudeksi. Päiväretken jälkeen tuntuu kuin olisi käynyt virkistäytymässä kaukana maaseudulla.Hiljaisuuden ystävän on hyvä mennä saarelle arkipäivänä, sillä viikonloppuisin saari on bangkokilaisten suosima retkikohde.Chao Phraya -joenvarren iltavalaistuksen ihailuun tarjoutuu hyvät mahdollisuudet illallisristeilyillä. Niiden hintahaitari on laaja. Halvimmillaan parin tunnin risteilyn saa reilulla 30 eurolla.Edullisimmilla risteilyillä tunnelma on hektinen, noutopöytä ruuhkainen ja risteilyyn kuuluvan show’n esiintyjän näkee lähinnä vain vilaukselta.Maisemia katsellakseen on mentävä laivan kannelle, sillä ikkunapöytää on vaikea saada.Hintavimmilla risteilyillä ­ruuan ja palvelun taso on laadukkaampi, mutta kaikkiin risteilyihin ei kuulu show-esitystä.Vilkas iltaelämän keskus kauppoineen sekä lukuisine ravintoloineen ja baareineen on joen rantaan rajoittuva Asiatique The Riverfront.Sen vetonaulana on Bangkokin yhdeksi maamerkiksi muodostunut 60 metriin kohoava Asiatique Sky eli huimia näköaloja tarjoava maailmanpyörä.