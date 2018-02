Matka

München on yksi maailman parhaista pyöräilykaupungeista – ”Onhan tämä omanlainen kuplansa”

Ensikosketus

Pyörällä museoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museumsinsel 1, deutsches-museum.de

Markkinahumua ja oluthuoneita

Viktualienmarkt, Viktualienmarkt 3, Weisses Bräuhaus, Tal 7

Englantilaista eleganssia ja Berliinin henkeä

Keisarilliset huvit

Schloss Nymphenburg 1

Kylpylästä kaljalle

Müller’sches Volksbad, Rosenheimer Strasse 1 swm.de/english/m-baeder/indoor-pools/volksbad.html http://swm.de/english/m-baeder/indoor-pools/volksbad.html Hey Luigi, Holzstrasse 29