Matka

Myös gluteenitonta ruokavaliota noudattava turisti voi herkutella matkalla – listasimme parhaat vinkit

Keliakia

Suunnittele matka hyvin ja hyödynnä sovellukset

Huomioi symbolit

Kattojärjestön

Suomessa

Kerro ja kysy

Varaudu omilla eväillä

Juttua varten on haastateltu Keliakialiiton tuoteasiantuntija Tarja Heimolehtoa.

Ravintolavinkkejä eri kohteisiin

Berliini

Saksan keliakialiiton verkkosivut http://dzg-online.de (vain saksankieliset sivut, mutta sähköpostia voi lähettää englanniksi)

Lontoo

Tukholma

Tallinna

Pariisi

Rooma

on vehnän, ohran ja rukiin sisältämän valkuaisaineen, gluteenin, aiheuttama sairaus. Sen hoitona on gluteeniton ruokavalio.Moni syö gluteenitonta ruokaa myös muista syistä.Kokosimme vinkkejä, joiden avulla gluteenitonta ruokaa nauttiva turisti voi herkutella reissussa.Etsi etukäteen tietoa matkakohteen ruokakulttuurista. Selvitä, sisältääkö se esimerkiksi paljon vehnäpitoisia ruokalajeja.Paikallisilta keliakialiitoilta saa tietoa sopivista ravintoloista ja ruokakauppojen gluteenittomasta tarjonnasta.Suomen Keliakialiiton nettisivuilta löytyy hyödyllistä matkustamiseen liittyvää tietoa sekä muun muassa linkkejä muiden maiden keliakialiittojen sivuille.Gluteenittomia ravintoloita löytyy helposti myös netistä, muun muassa TripAdvisorin kautta.Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys hallinnoi yhtei­söllistä erimeno.fi-karttapalvelua. Sen avulla voi etsiä eri puolilta maailmaa ravintoloita ja kahviloita, jotka sopivat erityisruokavaliota noudattavalle.Jos lähdet valmismatkalle, kerro matkatoimistolle kelia­kiasta. Hotellista voi tie­dustella, onnistuuko esimerkiksi puolihoito gluteenittomilla annoksilla. Jos ostat lennot itse, tilaa gluteeniton ateria etukäteen lennolle.Gluteenittomuudesta kertovat symbolit helpottavat sopivien tuotteiden löytämistä. Euroopan keliakialiitot hallinnoivat kahta merkkijärjestelmää.Gluteenittoman tuotteen merkki pakatuissa elintarvikkeissa kertoo luotettavasta gluteenittomasta tuotteesta.Eurooppalaisten keliakialiittojen kattojärjestön sivuilta (aoecs.org) löydät listan jäsenmaissa gluteenittoman tuotteen merkin käyttöoikeuden saaneista tuotteista, ja myös esimerkiksi oluista.sivustolla on myös lista ravintoloista ja kahviloista, joille on myönnetty Eating Out -merkki. Ne tarjoavat luotettavasti valmistettuja gluteenittomia annoksia. Suomessa käytetään nimitystä gluteenittoman palvelun merkki.Eating Out -merkki on käytössä Suomen lisäksi muun muassa Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Unkarissa, Espanjassa, Puolassa, Sveitsissä ja Hollannissa. Merkin symboli vaihtelee maittain. Se sijaitsee toimipaikan ovessa, verkkosivuilla ja menussa.gluteenittomia elintarvikkeita saa tavallisista ruokakaupoista ja -marketeista. Monissa muissa maissa osa niistä tai jopa kaikki ovat myynnissä vain erikoiskaupoissa tai apteekeissa.Kaikissa maissa ja ravintoloissa ei välttämättä ymmärretä, mitä gluteeniton annos tarkoittaa. Tulosta matkalle mukaan käännös, jossa kerrotaan gluteenittomasta ruokavaliosta ja anna se tarjoilijalle. Yleisimmät kielivaihtoehdot löytyvät Keliakialiiton kotisivujen Matkalla-osiosta.Kun tilaat annosta, kerro aina gluteenittomasta ruokava­liosta. Varmista asia vielä, kun annos tuodaan pöytään. Suosi selkeitä, leivittämättömiä annoksia ja vältä kastikkeita.Ota matkalle mukaan vakuumipakattuja gluteenittomia leipiä ja näkkileipiä. Jos valmistat ruokaa itse, ota mukaan gluteenittomia puuro­aineksia, pastaa ja jauhoseoksia.Paahtopussi on avuksi, jos joudut käyttämään leivänpaahdinta, jossa on paahdettu tavallista leipää. Paahtopusseja voi tilata muun muassa Keliakialiitosta.Glutanada: Täysin gluteeniton ravintola. Nostitzstrasse 33, 10965 BerlinEis Voh: Berliinin suurin gluteenitonta leipää, leivonnaisia ja jäätelöä tarjoava kahvilakonditoria. Bundesallee 118, 12161 BerlinVapiano: Gluteenitonta pizzaa, pastaa ja muuta ruokaa. Ravintolaketju, jolla on viisi ravintolaa Berliinissä, mm. Alexanderplatzilla ja Potsdamerplatzilla.Niche: Lontoon ensimmäinen GF-sertifikaatin saanut ravintola. Täysin gluteeniton menu, sekä laktoosittomia ja vegaanituotteita. 197–199 Rosebery Avenue, EC1R 4TJ LondonLeggero: Erinomaisia pastoja Sohossa, sertifikaatilla! 64 Old Compton St, Soho, London W1D 4UQIndigo: Aldwych-hotellin yhteydessä oleva ravintola keskittyy tuoreeseen lihaan, kalaan ja vihanneksiin. 1 Aldwych, London WC2B 4BZRuotsin keliakialiiton mukaan useimmat ravintolat Tukholmassa tarjoavat ainakin joitakin gluteenittomia annoksia. Gluteeniton ruokavalio on nouseva trendi.Gluteenitonta pastaa:Agaton Bar & Restaurang, Västerlånggatan 72, Gamla StanDa Peppe, Storkyrkobrinken 16, Gamla StanDue Fratelli, Birger Jarlsgatan 95Restaurang Italiano, Nybrogatan 12Muita ravintoloita:Haga restaurang & delicatesser, Hagagatan 18La Petite Bretagne, Tegnergatan 16Brasserie Elverket, Linnégatan 69Fotografiska Museets bistro, StadsgårdshamnenKivi Paber Käärid: Kehuttu Kivi, Paperi ja Sakset -ravintola on täysin gluteeniton. Telliskivi 60a C4Von Krahli Aed: Luomuravintola, jossa on hyviä gluteenittomia annoksia. Rataskaevu 10Mamo: Mamoja on Tallinnassa kolme. Niissä saa aamiaista ja lounasta. Tornimäe 5, Liivalaia 14, Töökoja 2Pizzapoisid Tondi: Gluteenittomia pizzoja. Tondi 34Noglu: Gluteenittomia ja vegeannoksia, sekä gluteenitonta olutta. 16 passage des Panoramas, 75002 ParisLe Tournebievre: Perinteistä ranskalaista ruokaa, annokset muokataan pyynnöstä gluteenittomiksi. 65 quai de la Tournelle, 75005 ParisSeason: Gluteenitonta ja vegeruokaa tarjoava bistro. 1 rue Charles Francois Dupuis, 75003 ParisPantha Rei: Pizzeria-ravintola Pantheonin kyljessä. Via della Minerva, 18.Voglia di Pizza, Via dei Giupponari, 33Mama Eat: Pizzeria-ravintoloita löytyy Trasteveresta, Via di San Cosimato, 7 sekä Vatikaanista, Borgo Pio, 28Il Tulipano Nero: Kysy ravintolassa gluteenittomia annoksia. Via Roma Libera, 15Italian keliakialiitolla on erinomainen hakukone, jolla voi hakea gluteenittomia annoksia tarjoavia toimipaikkoja ravintoloista hotelleihin ympäri Italiaa.