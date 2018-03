Uudessa-Seelannissa voi maistella huippuviinejä jopa automaatista – rento ilmapiiri tarjoaa lomalle loistavat puitteet

Matka

Viinitilakierroksissa kymmeniä vaihtoehtoja

Viinimaistiaisia automaatista

Pohjoisen viinisaarella on rento ilmapiiri

pohjoisosassa sijaitseva Marlborough lienee maan viinialueista kansainvälisesti tunnetuin. Uuden-Seelannin ja maailman eteläisin viinialue, Keski-Otago on noussut nopeasti maailman viinikartalle kilpailuja voittaneilla Pinot Noir -punaviineillään.Keski-Otagon viinialue sijaitsee suositun Queenstownin lomakaupungin kupeessa. ­Queenstown on tunnetumpi ulkoilma-aktiviteeteistä ja hobiteista kuin viineistä. Alueella voi harrastaa muun muassa benji-hyppyä, koskenlaskua, riippuliitoa ja vesisuihkuveneellä ajelua.Queenstown on suosittu kohde myös Taru sormusten herrasta -faneille, sillä valtaosa elokuvatrilogiasta kuvattiin alueen vehreissä ja vuoristoisissa maisemissa. Queenstown on loistava tukikohta viiniretkille. Keski-Otagon viinialueella on 175 viinitilaa, joista useimmat ovat avoinna vierailijoille ja tarjoavat viininmaistiaisia. Lähin viinialueista, Qibbston, sijaitsee muutaman kilometrin päässä Queenstownista.Kätevimmin alueen viinitiloille pääsee joko omalla vuokra-autolla tai opastetuilla viinikierroksilla. Alueella on myös hyvät pyöräilyreitit. Pyöräillen tehtäviin viinitilakierroksiin erikoistunut Fork & Pedal Tours -yritys tarjoaa niin kuljetuksen hotellista kuin pyörän, kypärän ja oppaan johdolla tehtävän pyöräilykierroksen. Se antaa myös reittiehdotuksia omatoimikierroksille.Queenstownin kaupungissa on vieri vieressä retkivarauksia tekeviä pieniä toimistoja. Viinitilaretken voi varata myös suoraan netistä yritysten omilta verkkosivuilta.Retkien hinnoissa ja sisällössä on laaja haitari. Halvimmillaan kierros, johon sisältyy kuljetus pikkubussilla ja opastettu tutustuminen viininmaisteluineen kolmella viinitilalla maksaa noin 70 euroa. Hinta nousee sen mukaan kuinka monella viinitilalla vieraillaan, montaako viiniä maistellaan, kuuluuko retkeen esimerkiksi juustomaistiaisia tai lounas viinien kera.Monet yritykset tarjoavat myös asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä yksityiskierroksia.Kannattaa valita kierros, jonka kohteisiin kuuluu alueen vanhin kaupallinen viinitila Gibbston Valley. Sen perustaja Alan Brady https://www.hs.fi/haku/?query=alan+brady istutti ensimmäiset viini­köynnökset 1980-luvun puolivälissä. Bradylle naurettiin ja häntä pidettiin hulluna, sillä kukaan ei uskonut viiniköynnösten menestyvän alueen liian kylmänä pidetyssä ilmastossa. Ensimmäiset viinit valmistuivat vuonna 1987.Vuonna 2001 viinitilan Pinot Noir -punaviini voitti Lontoossa London International Wine Challenge -kilpailussa Pinot Noir/Burgundi -kultamitalin ensimmäisenä Ranskan ulkopuolelta tulevana viininä.Nykyinen viinitila on perustettu vuonna 1990 ja sen ravintolaa pidetään yhtenä Queenstownin parhaista ruokapaikoista. Viinitila ylpeilee myös maan suurimmalla viinikellarilla. Wine Cave -viinikellarin tilavuus on 1 400 kuutiometriä. Viinikellarin kosteus ja hämärä tuovat mystisen lisämausteen maisteltaviin viineihin.Samassa pihapiirissä voi herkutella viinialueen ainoan juustotehtaan herkuilla. Gibbston Valley Cheese on erikoistunut eurooppalaistyyppisiin lampaan- , lehmän- ja vuohenmaitojuustoihin. Juustomyymälän tiskillä on tarjolla ilmaisia maistiaisia muutamista juustoista, mutta tilaamalla juustolautasen voi nauttia vaikkapa juustoisen lounaan viinien kera. Samoja juustoja on myynnissä myös Queenstownin supermarketeissa.Viiniretkiä tarjoavien yritysten joukossa uusin tulokas, kesästä 2017 toiminut Altitude Tours eroaa edukseen monista viiniretkiyrityksistä. Oppaan ja autonkuljettajan kaksoisroolissa toimiva yrityksen edustaja puhuttelee nimeltä jokaista retkeläistä ja huolehtii niin sateenvarjot, vesipullot kuin vaikkapa juusto-ostokset auton kylmälokeroon.Opastetut viinimaistiaiset kuuluvat viiniretkien hintaan, mutta erikseen ostettuna ne maksavat yleensä 10–15 Uuden Seelannin dollaria eli noin 6–9 euroa. Monissa paikoissa maistiaismaksu hyvitetään mahdollisten viinipullo-ostosten hinnassa. Monilta viinitiloilta viinejä on mahdollista tilata netin kautta postitse myös Suomeen.Joidenkin viinitilojen, kuten viiden paikallisen viinintuottajan viinejä myyvän Kinross Cafe and Cellar Doorin yhteydessä on myös majoitustiloja. Kinross vaalii Skotlannista alueelle maanviljelijäksi vuonna 1860 asettuneen Thomas Kinrossin https://www.hs.fi/haku/?query=thomas+kinrossin suvun nimeä ja perinteitä.Keski-Otagon ja koko Uuden-Seelannin viinejä voi maistella myös Queenstownin keskustassa The Wineryssa eli viinimyymälä-baarissa, jossa on tarjolla yli 80 uusiseelantilaista viiniä.Maisteltavat viinit annostellaan itse automaatista lasiin, maksu hoituu kassalla ladattavalla kortilla. The Winery on ainoa viininmaisteluautomaatteja käyttävä paikka Uudessa-Seelannissa.Myyntivalikoimissa on yli 800 uusiseelantilaista viiniä sekä paikallisen tislaamon viskejä.”Meillä voi maistaa myös viiniharrastajien ylistämää australialaista Penfoldsin Grange-punaviiniä, joka yleensä aina myydään kokonaisina pulloina”, kertoo The Wineryn viiniasiantuntija Louisa Yearsley https://www.hs.fi/haku/?query=louisa+yearsley Lähinnä Shiraz-rypäleistä valmistettu kulttiviini maksaa The Wineryssä 629 euroa ja pienen maistelutilkan saa noin 20 eurolla. Edullisin uusiseelantilainen viini maksaa noin 10 euroa pullo ja edullisin Pinot Noir -punaviini noin 18 euroa.The Winery on viihtyisä illanviettopaikka, josta viinien seuraksi voi tilata runsaita juusto- ja tapaslautasia, joissa on paikallisten juustojen lisäksi lähialueilla tuotettua hunajaa ja hilloja.Koko Uusi-Seelanti tunnetaan rennosta ilmapiiristään, mutta pohjoissaarella maan suurimman kaupungin Aucklandin edustalla sijaitseva Waiheken saari on rentoudessaan ihan omaa luokkaansa.Saarelaiset sanovatkin elävänsä omalla aikavyöhykkeellään, jonka nimi on ”hidas”.Waiheken saarelle on Aucklandista päivittäin useita lauttayhteyksiä.Saarta voi kierrellä joko paikallisbussilla tai nähtävyyksien ja viinitilojen luona pysähtyvällä hop-on, hop-off -turistibussilla.Opastetut retket, joiden hintaan on leivottu sisään niin ­lauttamatka kuin viininmaistelut ja kevyt lounas, ovat sisällöltään paljon monipuolisempia kuin Queenstownin vastaavat retket.Monilla retkillä maistellaan viinien lisäksi myös muita herkkuja, kuten oliiviöljyjä ja paikallista hunajaa.

