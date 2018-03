Matka

Suomen-reissuja järjestävä matkailu­ammattilainen paljasti kerran minulle, mitä miljonäärit ja miljardöörit Suomessa haluavat eniten tehdä. Kaiken nähneitä luksusmatkaajia kuulemma kiinnostavat arkiset toimet, joita emme ensimmäisenä osaisi ajatella kenenkään matkan kohokohtana.Mutta kun on kolunnut Michelin-ravintoloita kyllästymiseen saakka, voi torikahvilan lihapiirakka koskettaa sielun syvimpiä kieliä. Eräs äveriäs aasialainen julkkispariskunta esimerkiksi vietti Suomen-matkastaan päivittäin jopa tunteja vaeltelemassa – supermarketissa.Miljoonia olen nähnyt vain Zimbabwessa, mutta ruokakaupan nähtävyysarvon ymmärrän hyvin. Entisenä kaupan duunarina ja nykyisenä ruokaohjelmien ja -kirjallisuuden tekijänä vierailen itsekin ulkomailla ruokakaupoissa aina kun mahdollista. Ne ovat paitsi ikkuna paikalliseen arkeen, myös kiehtovien kulinaarikokemusten ja yhteiskunnallisten havaintojen lähde.Pahimman kulttuurisokinkin olen kokenut supermarketissa. Se tapahtui Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun olimme matkanneet seitsemän kuukautta kehitysmaissa pienellä budjetilla.Suora leikkaus köyhälistön soppakeittiöiltä Amerikan satametriselle lihatiskille, yksinkertaisesta elämästä miljoonan tuotteen valintalabyrinttiin oli samaan aikaan sekä kiihottavaa että kuvottavaa: teki mieli ryömiä kuolemaan pakastealtaaseen, kolmensadan eri jäätelöbrändin alle.Mutta tuoreet hedelmät ja vihannekset maksoivat enemmän kuin hampurilaisateria marketin kulmalla. Mekin söimme roskaruokaa, muuhun ei ollut varaa.taas on yllättänyt se, miten pitkälle prosessoitua – usein varmaankin säilyvyyssyistä – ja ravinneköyhää ruokaa siellä ihmisille kaupataan. Tuoteväärennöksetkin ovat arkipäivää.Maailman ruokaskandaaleissa menetetään henkiä tuon tuosta. Mutta suomalaisessa supermarketissa meidät on lellitty pilalle: tuotteet ovat taatusti turvallisia, vähintään kohtuullisen terveellisiä ja maksavat tuloihimme nähden vähemmän kuin koskaan ennen.Toimiva arkemme on joillekin hämmästyttävä nähtävyys. Otammeko itse sen liian usein itsestäänselvyytenä? Tätä pitää miettiä, kun seuraavan kerran puhisen ostoskärryineni supermarketin perjantairuuhkassa: suomalaisten onnellisuuden salaisuus on ehkä tässäkin hetkessä.