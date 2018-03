Mitä Ateenassa ehtii tehdä, kun aikaa on vain päivä? – Kokosimme tärpit pikavisiittiin

Matka

, kaunis ja kaoottinen. Kreikka on säilyttänyt paikkansa suomalaisten kymmenen suosituimman matkailukohteen joukossa viime vuodet, ja sivistyksen kehtona pidetty, yli neljän miljoonan asukkaan Ateena houkuttelee historiallaan ja kulttuurillaan.Moni viettää Ateenassa vain päivän tai pari matkalla kohti Kreikan saaristoa tai pohjoista ja Halkidikin niemimaata. Mitä kaikkea kaupungissa ehtii nähdä päivässä?Akropoliin kukkula ja sen laella seisovat temppelit luovat kaupungin ikonisen maiseman. Ateenan tunnetuinta nähtävyyttä kannattaa suunnata tutkimaan joko aamulla tai myöhäisiltapäivällä, kun aurinko alkaa pikkuhiljaa painua mailleen.Akropoliilla sijaitsee lukuisia historiallisia rakennuksia ja kolme korkeuksiin kurkottavaa temppeliä: Parthenon, Athene Niken temppeli ja Erekhtheion.Alueeseen tutustuu rauhallisesti kävellen helposti muutamassa tunnissa.Doorilaisten pylväiden yksityiskohtiin voi uppoutua pitkäksi aikaa, ja maailman vanhimman teatterin, Dionysoksen teatterin portailla voi istua ihastelemassa miljöötä ja kuvitella miltä teatteri näytti loistossaan, kun se rakennettiin 2 500 vuotta sitten.Akropoliilta noin 15 minuutin kävelymatkan päässä sijaitsee kuhiseva Monastirakin alue, ja siellä oleva Monastirakin kirpputori. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole varsinainen kirpputori vaan enneminkin basaari; alueen kauppakaduilta ja -halleista löytää kaikkea matkamuistoista vaatteisiin, koruihin ja ruokaan.Vaikka kiinalaista tuontitavaraa on valtavasti tarjolla, löytää Monastirakilta myös helmiä. Nahkatavaraa, kuten kenkiä, laukkuja ja takkeja myyvissä pikkukaupoissa kannattaa ehdottomasti piipahtaa. Laadukkaan oloiset tuotteet on usein valmistettu Kreikassa tai Turkissa – ja tinkiä kannattaa kunnolla.Mikäli kotiin viemisiksi mielii kreikkalaisia herkkuja, voi pujahtaa sisään ruokaan keskittyvään kauppahalliin ja sen sivukaduille. Kreikkalaiset juustot, oliiviöljyt, aurinkokuivatut tomaatit ja mausteet nappaa täältä mukaansa lähes puolet edullisemmin kuin vastaavat tuotteet keskustan kalliimmilta kaduilta.Monastiraki on myös tunnettu ruokamekka. Monastirakin aukiolle tai siltä alkaville kaduille kannattaa pysähtyä nauttimaan falafeleja, gyrosta ja kreikkalaisia salaatteja.Vastakohdat kohtaavat Ateenan keskustan Exarcheian kaupunginosassa. Pedion Areos -puiston kupeessa sijaitsevassa kaupunginosassa ovat Ateenan arkeologinen museo ja Ateenan teknillinen yliopisto.Monien rakennusten seinillä komeilevat graffitit, talot ovat vauraampia alueita ränsistyneempiä ja ilta-aikaan Exarcheian keskusaukiolla raikaa voimakas musiikki, jonka sanoma välittyy myös kieltä ymmärtämättömille.Exarcheia tunnetaan Kreikan so­sialistien ja anarkistien keskuksena. Jotkut kehuvat aluetta yhdeksi Ateenan aidoista asuinalueista, toiset varoittelevat liikkumista yöaikaan.Alue on erityisesti nuorten ja taiteilijoiden suosiossa, ja Exarcheiasta löytääkin valtavasti sarjakuva-, kirja- ja taidekauppoja sekä luomupuoteja.Auringon laskeuduttua keskusaukion ympäristö kuhisee ihmisiä, jotka kerääntyvät syömään ja juomaan alueen lukuisiin, hinta-laatusuhteeltaan erinomaisiin ravintoloihin. Piipahduksen arvoinen on ehdottomasti ravintola Atitamos (Kapodistriou 2). Viehättävä puutarhamainen terassi, huokeat ja laadukkaat annokset ja ystävällinen henkilökunta kruunaavat kokemuksen.Annosten koko on runsas, joten ahnehtia ei kannata tai ähky on taattu.